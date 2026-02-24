DENZA diventa sponsor del Cervino Ski Paradise e porta a Cervinia la nuova Z9 GT

Il brand premium del Gruppo BYD, DENZA, annuncia la sua sponsorizzazione di Cervino Ski Paradise, inaugurando una partnership con una delle mete alpine più iconiche e prestigiose d’Europa. L’accordo nasce dalla condivisione di valori come innovazione, eccellenza ed esperienze esclusive, che rappresentano il cuore della filosofia del marchio e l’essenza della celebre località sciistica.

DENZA diventa così protagonista di una collaborazione che durerà tutto l’anno, con attività dedicate e momenti speciali che animeranno la stagione a Cervinia. L’obiettivo è quello di creare un legame autentico tra la dimensione tecnologica e sostenibile del marchio e la bellezza senza tempo delle Alpi.

In questo contesto, DENZA porta a Cervinia la Z9 GT, il modello che incarna l’espressione più avanzata della visione premium e tecnologica del brand. L’auto rappresenta non solo un concentrato di innovazione, ma anche un simbolo della capacità del marchio di coniugare eleganza, performance e rispetto per l’ambiente, elementi sempre più centrali nel mondo della mobilità di alta gamma.

Durante la partnership, DENZA sarà anche presente nei momenti più iconici della vita della località, tra cui la fiaccolata benefica “Cervino for Life”, in programma sabato 28 febbraio. Questo evento, che unisce tradizione, solidarietà e spettacolo, offrirà al marchio l’occasione di condividere la propria visione con una comunità che valorizza la qualità e l’impegno verso il sociale.

Con questa iniziativa, DENZA rinnova la propria vocazione di brand attento alle esperienze di valore, scegliendo uno dei contesti più suggestivi delle Alpi per raccontare la propria idea di lusso contemporaneo, dove tecnologia e natura convivono in perfetto equilibrio.