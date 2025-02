DENZA è main sponsor del Fuorisalone 2025

DENZA, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo BYD, ha scelto un palcoscenico d’eccezione per il suo debutto europeo: la Brera Design Week. Questo evento, punto di riferimento per il design e l’innovazione, si rivela il contesto ideale per presentare un brand che punta su esclusività, eleganza e avanzata tecnologia.

DENZA nasce con l’obiettivo di ridefinire la mobilità premium, coniugando design sofisticato, materiali di alta qualità e prestazioni sorprendenti. Grazie alle risorse di ricerca e sviluppo di BYD, il più grande produttore mondiale di veicoli a nuova energia, il marchio porta sul mercato un’esperienza di guida all’avanguardia, arricchita da un avanzato ecosistema elettronico e di infotainment.

Oltre al suo debutto ufficiale, DENZA ha scelto di essere sponsor del Fuorisalone di Milano, un’ulteriore conferma del suo legame con il mondo del design e della creatività. Questa scelta strategica non solo rafforza il posizionamento del brand in un contesto di respiro internazionale, ma testimonia anche la sua volontà di proporsi come protagonista nell’evoluzione della mobilità di lusso.

La partecipazione alla Brera Design Week rappresenta un’importante anteprima per il lancio europeo ufficiale di DENZA, previsto per il 2025. Con una visione futuristica e soluzioni tecnologiche d’avanguardia, il marchio si prepara a conquistare il mercato premium europeo, portando un nuovo concetto di mobilità sostenibile e innovativa.