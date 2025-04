DENZA ha scelto il cuore del Fuorisalone 2025 per il suo debutto in Europa

Milano si conferma ancora una volta capitale del design e dell’innovazione, ospitando il debutto ufficiale in Europa di DENZA, il marchio premium del colosso automobilistico cinese BYD. La prestigiosa cornice della Brera Design Week è stata scelta come palcoscenico ideale per presentare la visione avanguardistica del brand in termini di mobilità futura, un connubio inedito di design sofisticato, tecnologia all’avanguardia e innovazione senza compromessi.

Sotto il suggestivo concept “Technology Drives Elegance“, DENZA ha tolto i veli al suo modello di punta destinato al mercato europeo: la Z9GT, una gran turismo che incarna l’eccellenza stilistica e tecnologica del marchio. Questa vettura rappresenta l’apice della gamma DENZA e promette di ridefinire gli standard del segmento premium.

La Z9GT è equipaggiata con tecnologie esclusive che la distinguono nettamente dalla concorrenza. Tra queste spicca il rivoluzionario sistema Compass U-Turn, che conferisce alla vettura una manovrabilità sorprendente, consentendo rotazioni su sé stessa in spazi ristretti e agevolando le manovre laterali grazie alla funzione “Crab Walk“. In situazioni di guida critica, la Z9GT dimostra un’intelligenza superiore, essendo in grado di correggere autonomamente la traiettoria attraverso regolazioni precise e in tempo reale della sterzatura posteriore, garantendo così una sicurezza attiva di altissimo livello.

Un elemento chiave dell’innovazione DENZA risiede nella sua batteria Blade, integrata nel telaio con l’avanzata tecnologia Cell-to-Body. Questa soluzione non solo incrementa significativamente la rigidità strutturale del veicolo, ma ottimizza anche lo spazio interno a disposizione dei passeggeri e del carico, elevando al contempo gli standard di sicurezza in caso di impatto.

Il cuore pulsante dell’ecosistema DENZA è rappresentato dalla piattaforma e³, sviluppata internamente da BYD. Questa architettura modulare all’avanguardia segna un punto di svolta cruciale per il segmento premium, offrendo una tripla motorizzazione ad alte prestazioni (con opzioni sia elettriche pure che plug-in), un controllo dinamico avanzato del veicolo che massimizza il piacere di guida e una sofisticata rete neurale integrata per la gestione intelligente e in tempo reale di sterzatura, frenata e trazione.

Con il suo ingresso nel mercato europeo, a partire dal cuore creativo di Milano, DENZA si prepara a ridefinire gli standard del mercato premium, proponendo non semplici automobili, ma vere e proprie esperienze su misura per un cliente esigente e attento alle ultime frontiere della tecnologia e del design automobilistico. L’attenzione ai dettagli, l’innovazione tecnologica e l’eleganza del design italiano si fondono nella Z9GT, promettendo di lasciare un segno indelebile nel panorama automobilistico europeo.