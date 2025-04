DENZA Z9 GT: la nuova Gran Turismo del colosso BYD pronta a conquistare l’Europa

Il panorama automobilistico europeo si prepara ad accogliere un nuovo, ambizioso protagonista: la DENZA Z9 GT. Nata nel 2010 dalla joint venture tra il colosso cinese BYD e Mercedes-Benz, DENZA incarna una sintesi inedita di design europeo di lusso e l’avanguardia tecnologica nell’elettrificazione firmata BYD. Sebbene oggi DENZA sia interamente di proprietà di BYD, l’impronta stilistica europea rimane saldamente al timone, guidata dal celebre designer tedesco Wolfgang Egger, forte del continuo e massiccio supporto del reparto di sviluppo di BYD.

Il debutto europeo della casa automobilistica è segnato dall’introduzione della Z9 GT, una sofisticata shooting brake lunga ben 5,20 metri. Proposta in doppia motorizzazione – sia elettrica pura che ibrida plug-in con l’innovativa tecnologia Super DM a tre motori – la Z9 GT promette prestazioni di altissimo livello, con potenze che sfiorano i 1.000 CV combinati.

Design Esterno: Eleganza Sportiva e Proporzioni Auree

La Z9 GT si presenta con l’ambizione di ridefinire il concetto di gran turismo di lusso. Il suo frontale distintivo emana sportività e potenza, mentre le proporzioni laterali slanciate e i cerchi di dimensioni generose rispetto alla carrozzeria sottolineano l’esclusività del modello, aderendo alle cosiddette “proporzioni auree”, un principio stilistico caro a Egger e al suo team. Il design anteriore, pur nella sua semplicità dinamica, ricerca un equilibrio armonioso tra eleganza e vitalità. I designer DENZA hanno sapientemente utilizzato linee fluide che convergono verso l’alto, incorniciando il logo 3D del marchio, simbolo della forza propulsiva della Z9 GT. L’integrazione intelligente di elementi funzionali come i sensori radar, la griglia attiva per l’ingresso dell’aria e i sensori di parcheggio nell’area della griglia riflette la filosofia del “contenere, ma non rivelare“, un pilastro del design “less is more“. Le fiancate della vettura sono caratterizzate da una linea di cintura fluida e continua e da superfici curve che esaltano la presenza su strada e conferiscono un profilo dinamico, quasi proteso verso la parte posteriore. L’ispirazione per queste superfici sinuose deriva dalla seta e dal modo in cui essa si adagia elegantemente sulle forme. Nella parte posteriore, l’indole da gran turismo della Z9 GT è enfatizzata da una forma muscolosa, che ne sottolinea la larghezza e la stabilità. I fanali posteriori, con la loro distintiva forma a clessidra, creano un elegante richiamo visivo con la simmetria del frontale.

Interni da Limousine e Tecnologia All’Avanguardia

La struttura Cell-to-Body (CTB), un tratto distintivo della piattaforma e3 su cui si basa la Z9 GT, non solo contribuisce a un aspetto basso e filante, migliorando le proporzioni complessive, ma offre anche 15 mm aggiuntivi di spazio verticale e un pavimento completamente piatto. Il risultato è un abitacolo sorprendentemente spazioso, paragonabile a quello di una limousine sia per le dimensioni che per la qualità dei materiali. Ogni superficie interna della Z9 GT è rivestita con finiture premium, dalle ampie distese di pelle agli inserti in legno leggermente affumicato, integrati con gusto e rifiniti per evocare la morbidezza e la flessibilità della seta. L’illuminazione multitematica a 128 colori crea un’atmosfera suggestiva, permettendo una personalizzazione precisa dell’ambiente interno. I sedili anteriori offrono regolazione elettrica a 12 vie, massaggio a 10 punti e funzioni di ventilazione e riscaldamento. Una novità assoluta a livello mondiale sono i supporti laterali attivi, che condividono i serbatoi d’aria con le sospensioni pneumatiche dell’auto, fornendo un supporto extra in curva. Nella parte posteriore, i sedili ultra-larghi sono anch’essi dotati di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio, trasformando l’ambiente in uno spazio privato ed esclusivo ideale per i lunghi viaggi. La Z9 GT è equipaggiata con sistemi di infotainment di ultima generazione, culminanti in un display centrale da 17,3 pollici che sembra fluttuare sulla plancia. A questo si affianca un ulteriore display ultra-wide da 13,2 pollici dedicato all’interazione del passeggero anteriore con l’intrattenimento di bordo. L’abitacolo vanta inoltre un vano refrigerante capace di raffreddare il contenuto fino a -6°C, un sistema di climatizzazione quadrizona e un tetto panoramico in vetro da 2,1 m² completo di parasole per garantire il comfort anche nelle giornate più calde.

L’esperienza sonora è affidata a un sofisticato impianto audio DEVIALET a 20 altoparlanti, che sfrutta la tecnologia dei diffusori mobili per creare un’esperienza acustica immersiva e di qualità cinematografica. Per chi preferisce la quiete, l’eccezionale livello di insonorizzazione e la raffinatezza dei propulsori, sia elettrici che ibridi DM, assicurano una guida silenziosa e rilassante.

Piattaforma e3: Tecnologia All’Avanguardia per Prestazioni Senza Compromessi

Il cuore pulsante della Z9 GT è la piattaforma e3, sviluppata specificamente per il marchio DENZA. Questa architettura introduce una serie di soluzioni inedite e all’avanguardia nel settore, basate su quattro tecnologie chiave: trazione indipendente a tre motori, sterzatura indipendente a doppio motore posteriore, Vehicle Motion Control e l’innovativa integrazione batteria-scocca Cell-to-Body (CTB). La piattaforma e3 è pioniera nel presentare il primo sistema di trazione indipendente a tre motori elettrici al mondo. Questo sistema è composto da due motori posteriori accoppiati a un differenziale e da un motore anteriore collegato a due ruote capaci di sterzare in modo indipendente. Grazie a questa tecnologia, ad esempio, l’auto è in grado di spostarsi diagonalmente fino a 15 gradi, ruotare su se stessa utilizzando le ruote anteriori come perno o parcheggiare lateralmente. Per dare un’idea, una vettura dalle dimensioni generose come la Z9 GT, con una lunghezza di 5,2 metri e un passo di 3,13 metri, può effettuare un’inversione a U in soli 4,62 metri. La piattaforma e3 offre ai clienti DENZA la libertà di scegliere tra propulsione elettrica pura o ibrida Super DM, superando i compromessi tradizionalmente associati a queste soluzioni.

La versione completamente elettrica della Z9 GT è in grado di offrire un’accelerazione fulminea da 0 a 100 km/h in circa tre secondi. Il motore anteriore eroga 230 kW, mentre ciascuno dei motori posteriori raggiunge una velocità massima di 21.000 giri/min e una potenza massima di 240 kW. La versione ibrida plug-in Super DM della Z9 GT condivide la struttura Cell-to-Body e la configurazione dell’assale posteriore del modello elettrico. Sotto il cofano, tuttavia, pulsa un motore a benzina turbo da 2,0 litri progettato specificamente per il sistema Super DM. Questo propulsore termico è calibrato per un sistema ibrido elettrico di ultima generazione, con una potenza massima di 200 kW, una coppia massima di 315 Nm e una velocità massima di 20.000 giri/min. Ciascuno dei motori elettrici posteriori eroga 220 kW.

Prime Impressioni di Guida: Potenza Brutale e Comfort di Lusso

Le prime impressioni di guida sulla pista di Vairano sono state sorprendenti, soprattutto per quanto concerne la straordinaria potenza erogata dai motori elettrici. L’accelerazione è brutale e istantanea, catapultando la Z9 GT in avanti con una progressione impressionante. La spinta dei tre motori si traduce in un’esperienza visceralmente appagante, capace di incollare al sedile ad ogni affondo sull’acceleratore. Nonostante la mole non trascurabile, la vettura dimostra un’agilità sorprendente, beneficiando indubbiamente della sofisticata gestione elettronica della trazione e della ripartizione della coppia tra gli assi. Parallelamente alle prestazioni esaltanti, emerge un comfort di marcia di altissimo livello. L’abitacolo si rivela un’oasi di silenzio, filtrando in maniera impeccabile le asperità del manto stradale e i fruscii aerodinamici. Le sospensioni pneumatiche assorbono le irregolarità con una fluidità notevole, garantendo un viaggio rilassante anche alle andature più sostenute. I sedili, avvolgenti e dotati di molteplici regolazioni, contribuiscono in maniera significativa al benessere a bordo, coccolando guidatore e passeggeri. La DENZA Z9 GT si dimostra così una vettura capace di coniugare prestazioni da vera sportiva con un’esperienza di viaggio lussuosa e confortevole, un connubio che la posiziona in maniera unica nel panorama delle gran turismo elettriche e ibride plug-in.

I team di prodotto e ingegneria di DENZA sono attualmente impegnati in una serie di interventi progettati per elevare ulteriormente la Z9 GT al momento del suo arrivo nelle concessionarie europee, previsto per l’ultimo trimestre del 2025. Questi miglioramenti riguarderanno, tra le altre cose, il telaio, il propulsore, le prestazioni, l’autonomia, le dimensioni e le specifiche degli pneumatici e la capacità di carico, promettendo un miglior handling e un’esperienza di guida ancora più entusiasmante e raffinata.