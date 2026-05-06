Denza Z9GT auto ufficiale ai Premi David di Donatello 2024 a Cinecittà

La mobilità premium incontra il grande cinema italiano in occasione della 71ª edizione dei Premi David di Donatello, dove DENZA si presenta come auto ufficiale dell’evento. Il marchio del gruppo BYD porta sotto i riflettori la nuova Z9GT, scelta per accompagnare attori, registi e ospiti d’onore nella suggestiva cornice di Cinecittà, con diretta in prima serata su Rai 1.

In uno scenario che celebra l’eccellenza artistica, la DENZA Z9GT si inserisce con una presenza discreta ma fortemente distintiva, valorizzando il momento iconico del red carpet. Il modello, recentemente presentato a Parigi, rappresenta il manifesto stilistico e tecnologico del brand, proiettato verso una nuova idea di mobilità di alta gamma.

Design sofisticato e prestazioni da supercar definiscono questa ammiraglia shooting brake, disponibile sia in versione completamente elettrica sia nella configurazione Super Hybrid DM. La Z9GT combina una silhouette slanciata e dinamica con l’eleganza funzionale tipica delle wagon, alzando l’asticella nel segmento delle granturismo ad alte prestazioni.

Il cuore tecnologico della vettura è rappresentato da un avanzato sistema tri-motore che consente prestazioni di riferimento, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi nella variante elettrica. A rendere ancora più distintiva l’esperienza di guida interviene lo sterzo indipendente delle ruote posteriori, capace di abilitare manovre evolute come inversioni a compasso e movimenti laterali, migliorando l’agilità anche negli spazi urbani più complessi.

All’interno, l’innovazione si esprime attraverso un ecosistema digitale di ultima generazione. Spicca un head-up display in realtà aumentata da 50 pollici, affiancato da un ampio infotainment centrale flottante da 17,3 pollici e da due schermi aggiuntivi da 13,2 pollici dedicati a strumentazione e intrattenimento del passeggero. Il tutto è integrato in un ambiente che unisce comfort, tecnologia e cura del dettaglio.

Il design esterno si distingue per superfici pulite e proporzioni armoniche, mentre sensori e sistemi avanzati di assistenza alla guida sono perfettamente integrati per preservare l’equilibrio estetico complessivo. Un approccio che riflette la filosofia di DENZA: innovazione visibile, ma mai invasiva.

La partecipazione ai David di Donatello nasce dalla collaborazione con Rai Pubblicità e rappresenta l’incontro tra due eccellenze, quella del cinema italiano e quella dell’industria automotive di nuova generazione. Da un lato, una manifestazione simbolo della cultura nazionale; dall’altro, un brand che si prepara a entrare nel mercato europeo nel 2026 con una gamma iniziale guidata proprio dalla Z9GT.

Fondata nel 2010 dalla joint venture tra BYD e Daimler, DENZA ha già dimostrato la propria capacità di coniugare design di ispirazione europea e tecnologie all’avanguardia, posizionandosi come protagonista emergente nel segmento premium.

Con la Z9GT sul red carpet di Cinecittà, DENZA firma una presenza che va oltre la semplice mobilità, trasformandosi in un simbolo di stile, innovazione ed eleganza contemporanea.