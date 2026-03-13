DENZA Z9GT: da aprile in Europa la rivoluzione della ricarica FLASH Charging

Il marchio automobilistico premium Denza, parte del Gruppo BYD e da sempre orientato alla tecnologia e all’innovazione, si prepara a stupire il pubblico europeo con il debutto della sua nuova ammiraglia, la Z9GT. Il modello sarà presentato ufficialmente l’8 aprile in occasione dell’atteso evento di Parigi, dove verrà svelata in anteprima una delle sue più rivoluzionarie innovazioni: la FLASH Charging.

In base a quanto comunicato, questa tecnologia segna un punto di svolta nel campo della mobilità elettrica grazie al principio “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3”. Si tratta di una formula che sintetizza le prestazioni straordinarie della ricarica rapida sviluppata da Denza. In termini pratici, la FLASH Charging consente di portare la batteria dell’auto dal 10% al 70% in soli cinque minuti e di raggiungere dal 10% al 97% in appena nove minuti.

Un risultato impressionante che mostra come il marchio stia puntando con decisione a ridefinire i tempi e l’efficienza del rifornimento elettrico, rendendo la guida a zero emissioni sempre più pratica e accessibile.

Ancora più significativo è l’elemento legato alle prestazioni in condizioni climatiche estreme. Denza fa sapere che anche con temperature rigide fino a -30°C, che di norma riducono drasticamente la velocità di ricarica, la tecnologia FLASH Charging mantiene performance eccezionali: in questi casi permette di passare dal 20% al 97% in soli dodici minuti.

Il principio “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3” diventa dunque il manifesto della nuova era Denza, che si conferma pioniere nell’evoluzione delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici.

Con la Z9GT, Denza intende inaugurare un nuovo standard per le ammiraglie elettriche, combinando prestazioni e comfort di livello premium con una tecnologia di ricarica che potrebbe trasformare profondamente l’esperienza di utilizzo quotidiano.

L’appuntamento di Parigi dell’8 aprile segnerà quindi non solo l’arrivo ufficiale della Z9GT sul mercato europeo, ma anche la prima concreta dimostrazione pubblica della potenza e della rapidità della FLASH Charging, destinata a diventare un punto di riferimento per l’intero settore automotive elettrico.