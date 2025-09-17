DENZA Z9GT protagonista della Swan Tuscany Challenge

Dopo il successo sul Lago di Garda, DENZA, brand premium del gruppo BYD, approda in Toscana in occasione della Swan Tuscany Challenge, quinto appuntamento della stagione 2025 di The Nations League by ClubSwan Racing. Dal 16 al 20 settembre, la Marina di Scarlino ospita una flotta di 25 imbarcazioni provenienti da 12 nazioni, con oltre 300 velisti internazionali pronti a sfidarsi nelle classi ClubSwan 50, 36 e 28.

In questo contesto di eccellenza sportiva, DENZA presenta al pubblico italiano la sua nuova ammiraglia: la DENZA Z9GT. La berlina di lusso rappresenta un punto di riferimento per la mobilità premium e anticipa l’arrivo ufficiale sul mercato italiano previsto entro la fine del 2025.

La Z9GT si distingue per il suo design scolpito, interni hi-tech e comfort superiore, proponendo un’esperienza di guida che coniuga prestazioni, innovazione e sicurezza. Il modello offre 900 cavalli di potenza combinata ed è disponibile sia nella versione ibrida plug-in DM-i sia full electric, interpretando al meglio la filosofia del marchio: integrare performance sportive e sostenibilità.

Le sospensioni attive, l’aerodinamica avanzata e i sistemi intelligenti di assistenza alla guida rafforzano la visione di DENZA, che punta a unire tecnologia di ultima generazione e lusso contemporaneo.

Durante i cinque giorni di regate, la DENZA Z9GT sarà esposta all’interno del villaggio regate, permettendo ad armatori, velisti e ospiti di scoprire da vicino le sue caratteristiche distintive. Il brand sarà presente anche con un servizio di courtesy car, mettendo a disposizione diversi modelli della gamma per garantire spostamenti comodi ed eleganti tra le aree dedicate.

La partecipazione di DENZA alla Swan Tuscany Challenge 2025 segna un nuovo capitolo nel percorso del marchio in Italia. L’incontro tra il fascino senza tempo della vela e l’innovazione automobilistica di alta gamma crea un legame unico, capace di raccontare una nuova idea di mobilità di lusso. Con la Z9GT, DENZA non si limita a presentare un’automobile, ma propone una visione futuristica del viaggio, in cui prestazioni, comfort e sostenibilità diventano parte di un’unica esperienza premium.