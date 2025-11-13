Connect with us

“Design the Future”: Audi guida la rivoluzione dell’essenzialità

Audi continua il proprio percorso di trasformazione strategica puntando su un nuovo linguaggio di design che unisce chiarezza e avanguardia. Con l’iniziativa “Design the Future”, il marchio dei quattro anelli ha presentato una visione che riflette un impegno deciso verso innovazione, coerenza estetica e identità di brand.

Essenzialità, emozione e tecnologia si confermano i pilastri della nuova direzione stilistica che Audi ha definito come The Radical Next. Secondo Massimo Frascella, Chief Creative Officer di AUDI AG, questo approccio rappresenta un nuovo inizio per l’azienda, orientando prodotti, processi e strutture verso ciò che è veramente essenziale. L’obiettivo è coniugare purezza formale e leadership tecnologica, ponendo solide basi per l’innovazione futura.

Il recente unveiling a Milano di Audi Concept C segna un punto di svolta in questo percorso. L’auto incarna perfettamente il motto “Strive for Clarity”, fondendo identità e minimalismo in un design capace di esprimere una personalità riconoscibile e senza tempo. Le linee pure e rigorose riflettono la volontà di trasformare l’immagine del brand, differenziandolo ulteriormente sul mercato automobilistico globale.

Nel talk “Design the Future”, svoltosi presso H-FARM, si sono confrontati esperti e protagonisti del mondo del design e dell’innovazione come Timm Barlet, Paolo Ciuccarelli, Gavin Ivester e Johannes Schafelner. L’incontro ha offerto un’occasione di dialogo sulla centralità del design nelle strategie aziendali e sul suo ruolo nel guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente evoluto.

La collaborazione tra Audi e H-FARM, nata nel 2017, si inserisce all’interno di un percorso di co-creazione e sperimentazione che unisce il mondo dell’automotive con quello delle startup e dell’educazione digitale. H-FARM, hub di innovazione e formazione, rappresenta un contesto ideale per lo sviluppo di progetti che promuovono la cultura dell’innovazione e l’integrazione tra tecnologia e creatività.

Otto anni di partnership testimoniano la solidità di un rapporto volto a stimolare la ricerca di nuovi orizzonti nel design e nell’esperienza utente. In questo scenario, Audi non si limita a ridefinire il linguaggio formale delle proprie vetture ma propone una vera e propria filosofia di marca fondata su valori di chiarezza, autenticità ed efficienza.

Con “Design the Future”, Audi riafferma il proprio ruolo di protagonista nella trasformazione del settore, sposando una visione in cui la semplicità diventa sinonimo di eccellenza e innovazione. L’essenzialità, intesa come espressione pura dell’identità del brand, diventa così la chiave per interpretare il futuro della mobilità e del design secondo i quattro anelli.

