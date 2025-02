Desner Auto consolida la promessa di un elettrico sostenibile

IMA Italia Assistance, filiale italiana del Gruppo francese Inter Mutuelles Assistance, stringe una nuova importante partnership con Desner Auto pioniere della mobilità elettrica e importatore di veicoli elettrici destinati alla micromobilità.

In particolare, IMA Italia fornirà ai nuovi veicoli Desner un servizio di assistenza stradale completa per i primi due anni, che comprenderà importanti servizi come il traino e il depannage, anche in caso di batteria di trazione scarica, con traino presso la colonnina di ricarica più vicina laddove il depannage sul posto non sia possibile. Tra le altre garanzie che completano il pacchetto di assistenza, il rientro a domicilio dei passeggeri a seguito di soccorso stradale, il pagamento delle spese di alloggio e il rimpatrio del veicolo in caso di guasto all’estero. La copertura potrà inoltre essere estesa fino ai 5 anni di vita del mezzo, sottolineando l’affidabilità e la solidità dei nuovi quadricicli elettrici Desner.

Questa nuova collaborazione si inserisce nella strategia di innovazione del modello di offerta di IMA Italia Assistance, che punta a integrare soluzioni assicurative sempre più avanzate e servizi a valore aggiunto capaci di accompagnare i clienti nell’evoluzione delle proprie esigenze.

Negli ultimi mesi, il mercato delle microcar elettriche ha registrato un notevole incremento in Italia. Secondo le ultime analisi, il 2024 ha visto un aumento del 25,8% nelle immatricolazioni di quadricicli leggeri e pesanti, con una crescita significativa della quota dei modelli elettrici, sempre più scelti dai consumatori per la mobilità urbana sostenibile. Questa tendenza riflette il cambiamento delle abitudini di mobilità, con una maggiore attenzione all’efficienza energetica e alle basse emissioni. Il settore sta inoltre beneficiando di incentivi governativi e di una rete di infrastrutture di ricarica in espansione, rendendo le microcar elettriche una scelta sempre più praticabile per gli utenti urbani e pendolari.

Paola Bianchi, Chief Commercial & Marketing Officer di IMA Italia Assistance, commenta così: “Le proiezioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) prevedono una crescita annuale continua e significativa delle vendite di veicoli elettrici, che costituiranno la metà di tutte le vendite di auto nuove a livello globale entro il 2035.” E aggiunge: “Questa crescita ci impone una cooperazione rafforzata tra assicuratori e produttori di veicoli elettrici innovativi come Desner Auto e siamo entusiasti di poter fornire ai loro clienti una soluzione assicurativa efficiente e completa su misura per le loro esigenze.”

L’espansione del mercato dei quadricicli elettrici in Italia conferma il ruolo chiave di soluzioni di assistenza avanzate come quelle offerte da IMA Italia Assistance, fondamentali per supportare una mobilità urbana sempre più elettrificata e sostenibile.

Il servizio sarà offerto in abbinata all’acquisto per tutto il 2025