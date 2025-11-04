DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Il brand DFSK, importato e distribuito in Italia da China Car Company, membro UNRAE, amplia la propria offerta nel segmento dei SUV plug-in hybrid con l’introduzione di due nuove versioni del modello E5 PHEV. Dopo il successo ottenuto dal suo primo SUV ibrido plug-in, l’azienda punta a soddisfare un pubblico ancora più ampio con le versioni Business e Luxury, entrambe configurate con sette posti e pensate per rispondere alle esigenze di diversi profili di clientela.

La versione DFSK E5 PHEV Business è dedicata a chi desidera un’auto completa nelle dotazioni di sicurezza e comfort essenziali, ma con un occhio attento al budget. Proposta a 32.988 euro (IVA inclusa, escluse IPT e messa in strada), beneficia della promozione “Momenti di Glory”, che porta il prezzo a 29.988 euro, garantendo un vantaggio economico di 3.000 euro. Una scelta ideale per professionisti e famiglie che vogliono entrare nel mondo dell’ibrido plug-in senza rinunciare alla qualità.

Chi invece desidera il massimo della tecnologia e del comfort può optare per la versione Luxury, la variante full optional del SUV. Grazie alla stessa campagna promozionale, DFSK E5 PHEV Luxury è disponibile a 32.888 euro invece di 36.888 euro (IVA inclusa, escluse IPT e messa in strada), offrendo un pacchetto completo per chi cerca una vettura all-inclusive, raffinata e tecnologicamente avanzata.

La campagna “Momenti di Glory”, con incentivi fino a 4.000 euro, è stata prorogata fino al 30 novembre 2025, confermando l’impegno di DFSK nel rendere la mobilità sostenibile accessibile a un numero sempre maggiore di clienti italiani. I risultati non si sono fatti attendere: nei primi nove mesi del 2025, il marchio ha registrato una crescita dei volumi del +130% rispetto all’anno precedente, segno tangibile dell’interesse crescente verso i modelli a basse emissioni del brand.

Il nuovo DFSK E5 PLUS PHEV rappresenta una sintesi perfetta tra efficienza, potenza e comfort. Dotato di un motore termico 1.5 litri 4 cilindri da 81 kW (110 CV) abbinato a un motore elettrico da 130 kW (180 CV), offre una potenza combinata che garantisce prestazioni elevate in ogni condizione di guida. La batteria da 18,4 kWh consente una ricarica completa in 4 ore e un’autonomia in modalità elettrica fino a 90 km, ideale per gli spostamenti urbani quotidiani. In modalità ibrida, il SUV raggiunge un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km, permettendo di affrontare lunghi viaggi con serenità.

Con una lunghezza di 4.760 mm, il DFSK E5 PLUS PHEV si posiziona nel segmento D e offre un abitacolo spazioso e versatile da sette posti, progettato per garantire comfort, praticità e piacere di guida. La tecnologia ibrida plug-in di ultima generazione consente di ridurre significativamente le emissioni di CO₂, rendendo questo SUV un compagno di viaggio ideale per chi vuole coniugare sostenibilità e prestazioni.

Con le nuove versioni Business e Luxury, DFSK conferma la propria strategia di crescita in Italia, proponendo un’offerta ancora più ampia e competitiva. Il DFSK E5 PLUS PHEV si prepara così a ridefinire il concetto di mobilità sostenibile, offrendo un’esperienza di guida silenziosa, potente e rispettosa dell’ambiente — un vero passo avanti verso il futuro dell’automotive.