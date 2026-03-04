Connect with us

Motori

Donne alla guida dell'innovazione Opel: Maike Seeber e Bilyana Stern ispirano il "made in Germany"

Published

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Opel e Stellantis mettono in primo piano due figure che incarnano perfettamente i valori di diversità, inclusione e leadership collaborativa: Maike Seeber e Bilyana Stern. Le due dirigenti non solo gestiscono i principali stabilimenti tedeschi di Rüsselsheim e Kaiserslautern, ma rappresentano anche un modello di come competenza, empatia e responsabilità possano convivere per rafforzare la competitività del marchio in un settore in rapido cambiamento.

Maike Seeber, direttrice dello stabilimento di Rüsselsheim dall’anno scorso, è oggi responsabile della produzione della nuova Opel Astra, simbolo del rinnovato “made in Germany”. L’Astra – disponibile in versione elettrica, ibrida e a combustione interna – è il risultato di un processo produttivo flessibile che integra alta tecnologia e lavoro di squadra. Seeber sottolinea come l’interazione tra persone, processi e tecnologia sia alla base della qualità del prodotto: “Sperimentare in prima persona come design, innovazioni tecnologiche, fattibilità industriale e spirito di squadra si uniscono è qualcosa di molto speciale. Questo è un lavoro di precisione.”

La manager riconosce che flessibilità e formazione sono oggi elementi essenziali, dato che la logistica e la catena di fornitura stanno affrontando sfide sempre più complesse. Tra rischi geopolitici e forniture instabili, la pianificazione è diventata un esercizio di coordinamento continuo: “La logistica ha da tempo smesso di essere una questione puramente di pianificazione, ma un elemento di coordinamento continuo – con un alto livello di responsabilità per tutte le parti coinvolte.”

Bilyana Stern svolge un doppio ruolo strategico: guida il reparto presse di Rüsselsheim e, nello stesso tempo, dirige lo stabilimento di Kaiserslautern, il più grande sito di componenti Stellantis in Germania. Da qui, vengono riforniti oltre venti stabilimenti in tutto il mondo e prodotti pezzi per più di trenta modelli di sette diversi marchi. Stern sottolinea l’importanza della qualità e della sinergia tra gli stabilimenti: “La nostra priorità è garantire una qualità esemplare e quindi la competitività, nonostante gli alti salari e i costi energetici in Germania. Perché per noi ‘made in Germany’ è importante.”

Per entrambe, la chiave del successo risiede in uno stile di leadership cooperativo, fondato sulla fiducia nelle persone e sulla responsabilità condivisa. Stern afferma: “Per me, si tratta di mettere le persone al primo posto. Lavoro a stretto contatto con i miei team, su un piano di parità. Pretendo molto, ma incoraggio anche molto. Voglio motivare le persone a prendere decisioni audaci su propria responsabilità che portino avanti l’azienda.”

Un approccio simile guida anche Seeber, che promuove l’empowerment come metodo per valorizzare la creatività interna: “Voglio che i team sviluppino autonomamente le soluzioni. Il mio compito è stabilire il quadro e non prendere ogni decisione da sola.” Entrambe sottolineano che delegare e creare spazi di apprendimento è essenziale in contesti produttivi così complessi.

Le due dirigenti condividono inoltre un impegno profondo verso le nuove generazioni e la crescita dei talenti. Seeber considera l’arrivo di giovani competenze, in settori come l’intelligenza artificiale e la stampa 3D, una leva strategica per il futuro. Lo stabilimento di Rüsselsheim utilizza già la stampa 3D per realizzare internamente strumenti che in passato sarebbero stati affidati all’esterno. *“Questo rende ancora più importante dare fiducia ai giovani e lasciare spazio alla loro libertà creativa”*, spiega la direttrice.

Stern, dal canto suo, incoraggia le donne a superare le barriere mentali che spesso le frenano: *“Molte donne spesso hanno la sensazione che ‘devo essere perfetta prima di candidarmi’. Ma non è corretto. Dobbiamo solo mostrare più coraggio.”*

Maike Seeber e Bilyana Stern rappresentano un nuovo modello di leadership industriale: determinato ma inclusivo, tecnico ma umano. Il loro percorso dimostra come la competenza femminile possa guidare l’innovazione e rafforzare una tradizione manifatturiera che continua a essere un punto di riferimento internazionale per qualità e affidabilità.

In una visione condivisa, il futuro di Opel e Stellantis si costruisce ogni giorno nei reparti produttivi, attraverso la collaborazione, la responsabilità e la fiducia nelle persone. Due donne che, con la loro visione e il loro impegno, incarnano non solo lo spirito del marchio ma anche quello di un’industria automobilistica europea più moderna, sostenibile e realmente paritaria.

