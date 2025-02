DR 6.0. 1.5 CVT Thermohybrid: la nostra prova su strada

Con il lancio della DR 6.0, il marchio italiano ha rafforzato la sua presenza nel segmento dei SUV di medie dimensioni, proponendo un modello che punta su spazio, comfort e convenienza. Prodotta nello stabilimento di Macchia d’Isernia, questa vettura si è rapidamente affermata grazie a un’offerta che combina design moderno, dotazioni generose e costi di gestione contenuti, soprattutto nella variante bifuel benzina/GPL.

La DR 6.0 misura 4,5 metri di lunghezza e si distingue per un’estetica elegante e priva di spigoli, pensata per coniugare aerodinamica e presenza su strada. Il frontale è dominato da una calandra imponente e gruppi ottici full-LED, mentre la fiancata slanciata presenta cerchi da 19 pollici incastonati in ampi passaruota. Sul posteriore spiccano uno spoiler discreto e un portellone di dimensioni generose, progettato per agevolare il carico del bagagliaio.

A bordo, la qualità percepita è elevata, grazie all’impiego di materiali curati come ecopelle per i sedili e superfici soft-touch. La plancia, sviluppata in orizzontale, ospita due schermi digitali: un quadro strumenti da 7 pollici e un sistema di infotainment touchscreen da 12,3 pollici, dotato di tutte le funzioni multimediali essenziali.

Lo spazio a bordo è generoso, con un passo di 2.670 mm che garantisce un’eccellente abitabilità per quattro passeggeri. I sedili anteriori offrono un buon supporto ergonomico e possono essere dotati di riscaldamento. Il bagagliaio, con una capacità di 380 litri, è in linea con la categoria e assicura una buona versatilità per i viaggi in famiglia.

Sul fronte della sicurezza, la DR 6.0 offre una dotazione completa con sei airbag (anteriori, laterali e a tendina) e una scocca rinforzata in acciaio ad alta resistenza. Gli ADAS disponibili includono ABS, ESP, controllo della pressione degli pneumatici, AutoHold e assistenza per le partenze in salita e le discese ripide, garantendo un livello di sicurezza adeguato agli standard attuali.

La versione bifuel della DR 6.0 è equipaggiata con un motore 1.5 turbo benzina, abbinato a un cambio CVT a variazione continua. Sebbene non brilli per prestazioni sportive, si dimostra adeguato per un utilizzo quotidiano e familiare. La guida è fluida e confortevole, con il cambio CVT che riduce al minimo il classico effetto “scooter” tipico di questa trasmissione.

Uno dei punti di forza del SUV è l’autonomia: grazie alla doppia alimentazione, con un pieno di benzina e GPL si possono superare i 1.000 km, rendendolo una scelta ideale per chi percorre lunghe distanze. I consumi, però, restano nella media del segmento: 10,4 km/l a benzina, che si riducono a 8 km/l con alimentazione a gas.

La DR 6.0 si propone con un prezzo d’attacco di 23.900 euro, che sale a 27.900 euro per la versione più accessoriata. Un costo competitivo per un SUV che punta tutto su spazio, tecnologia e convenienza nei consumi, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un veicolo familiare senza rinunciare a un design curato e a una dotazione completa.