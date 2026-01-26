Connect with us

DR Automobiles Groupe e Chery rafforzano la partnership: nuovo accordo strategico e futuro sempre più competitivo

DR Automobiles Groupe e Chery hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione che rinnova e consolida una partnership strategica attiva da oltre vent’anni. L’intesa aggiornata rappresenta un passo importante per entrambe le realtà e conferma la volontà comune di continuare a crescere insieme nel panorama automobilistico, puntando su qualità, competitività e valore per il cliente.

Il contratto prevede che Chery continui a fornire modelli selezionati a DR Automobiles Groupe, che verranno commercializzati con i marchi DR. Una collaborazione che negli anni ha permesso al costruttore italiano di sviluppare una gamma sempre più solida e apprezzata, e che oggi viene ulteriormente rafforzata con l’obiettivo di migliorare ancora l’eccellenza dei prodotti e la proposta sul mercato.

Grazie al nuovo accordo, DR Automobiles Groupe e Chery continueranno a concentrarsi sull’innovazione e sul rafforzamento dell’offerta competitiva, creando un valore sempre maggiore per i clienti. La cooperazione resta quindi un pilastro strategico, basato su una visione condivisa che mette al centro qualità del prodotto e posizionamento commerciale.

Un altro elemento chiave dell’intesa riguarda la possibilità, per entrambe le aziende, di esplorare in modo autonomo nuove opportunità commerciali, anche all’interno del mercato italiano. Il tutto avverrà nel rispetto dei principi che da sempre caratterizzano il rapporto tra DR Automobiles e Chery: reciproco rispetto, trasparenza e leale concorrenza.

In questo contesto rientra anche, in modo indipendente, l’ingresso del marchio Chery nel mercato italiano, che avverrà con un portafoglio di modelli diverso e attraverso una rete dedicata di nuova costituzione. Una mossa che amplia lo scenario competitivo e dimostra come l’accordo non limiti, ma anzi valorizzi, le strategie di sviluppo di entrambe le parti.

