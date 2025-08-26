Connect with us

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d'Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Nuovo maxi investimento per DR Automobiles Groupe, che ha annunciato la realizzazione di impianti produttivi in Molise per un valore complessivo di 70 milioni di euro. Il progetto porterà alla creazione di almeno 300 nuovi posti di lavoro e alla produzione interamente locale di nuovi modelli.

L’investimento dedicato al sito molisano era stato presentato lo scorso luglio, durante l’Expo di Osaka in Giappone, con una cifra iniziale di 50 milioni di euro. Oggi, a distanza di poco più di un mese, il gruppo ha deciso di aumentare la portata del piano con un upgrade di 20 milioni di euro, necessario per sostenere un ulteriore progetto industriale di grande rilevanza che verrà svelato a breve.

Parallelamente, DR Automobiles sta intervenendo anche nello stabilimento di Anagni (Frosinone), acquisito il 7 agosto da Jarama, società controllata al 100% dal gruppo. L’impianto, in precedenza appartenente alla Saxa Gres S.p.a. e destinato alla produzione di gres porcellanato, è già oggetto di lavori di revamping industriale e verrà riconvertito per ospitare parte delle attività oggi svolte a Macchia d’Isernia. Con l’operazione, 67 lavoratori della Saxa Gres sono stati assorbiti da DR, garantendo continuità occupazionale e nuove prospettive di crescita.

Il sito laziale, grazie alla sua posizione strategica a ridosso dell’autostrada A1 e alla presenza di uno scalo ferroviario, sarà un asset chiave nei piani di espansione dell’azienda. «Siamo davvero felici di aver raggiunto questo obiettivo – ha commentato l’AD Antonella Tortola – È stato un grande lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti, che speriamo possa rappresentare non solo un’opportunità di sviluppo per il nostro gruppo ma anche di rilancio per un’area industriale storicamente importante per l’automotive come la provincia di Frosinone».

Oggi DR Automobiles Groupe gestisce 7 brand e 28 carline, con una quota del 2,56% nel mercato italiano dei privati (2024). Nel primo semestre del 2025 l’azienda ha registrato una crescita dei ricavi del 41% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermandosi tra i player emergenti più dinamici del settore automotive nazionale.

I piani di sviluppo non si fermano all’Italia. La divisione estero del gruppo sta lavorando per l’apertura di concessionari e la nomina di distributori diretti in Spagna, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale di tutti i marchi DR.

