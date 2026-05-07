Genova salpa con SailOr: 230 studenti a bordo per scoprire le professioni del mare

Prende il via la tredicesima edizione di Orientamenti-SailOr, la nave dell'orientamento dedicata ai mestieri e alle professioni del mare. La partenza è prevista dal porto di Genova, con un viaggio che porterà studenti e docenti fino a Olbia e ritorno, fino all'11 maggio. Quest'anno saranno 230 gli studenti coinvolti, provenienti da 19 istituti scolastici (di cui 10 liguri, 7 da fuori regione e 2 dalla Francia), affiancati da 30 docenti che si aggiorneranno sul cluster marittimo-portuale e sulle tematiche dell'orientamento. Coinvolti anche 3 enti di formazione e 9 studenti di corsi professionali IeFP, evidenziando la varietà e l'inclusività del progetto.

Gli studenti, iscritti ai percorsi alberghieri, nautici e turistici, vivranno un'autentica esperienza immersiva sulla motonave Rhapsody di GNV. Durante la navigazione sulla tratta Genova-Olbia-Genova, avranno occasione di imparare concretamente le professioni del mare partecipando a 27 laboratori pratici: 12 dedicati a macchina e coperta, 9 per cucina, sala e bar, 3 rivolti agli indirizzi turistici e altri 3 comuni, tra cui esercitazioni di emergenza generale, laboratori di orientamento e percorsi formativi legati al settore marittimo.

Provare, imparare, formarsi sul campo: è questo l'obiettivo di Orientamenti-SailOr. Offrire ai giovani un contatto diretto con professionisti, laboratori e attività concrete significa aiutarli a comprendere davvero le proprie attitudini e le opportunità offerte da un settore strategico come quello del mare. Orientamenti continua così a rafforzare il legame tra formazione e lavoro attraverso esperienze distribuite durante tutto l'anno, dichiarano gli assessori regionali Simona Ferro e Marco Scajola.

Il progetto, unico in Italia, è promosso da Regione Liguria insieme a importanti realtà come Ufficio Scolastico Regionale, Accademia Marina Mercantile, Istituto Nautico San Giorgio, Capitaneria di Porto e GNV. L'obiettivo è avvicinare concretamente i giovani delle scuole superiori al mondo del lavoro marittimo, offrendo un'esperienza diretta in un contesto reale.

Antonio Cecere Palazzo, Comandante di Armamento GNV, afferma: Siamo felici e orgogliosi di ospitare anche quest'anno il progetto SailOr a bordo di una nostra nave, con una partecipazione da parte dei ragazzi che si conferma numerosa, a testimonianza del forte interesse dei giovani per il mondo marittimo. Si tratta di un'esperienza unica nel suo genere: durante la navigazione i ragazzi possono vivere da vicino la vita di bordo, conoscere tutte le attività e le mansioni presenti su una nave e avvicinarsi anche alle competenze tecniche che ne regolano il funzionamento, dalla sicurezza alla gestione operativa. Per GNV sostenere iniziative come questa significa investire nel futuro e offrire ai giovani un'opportunità concreta di orientamento permettendo loro di avvicinarsi al nostro lavoro e contribuendo concretamente a diffondere la cultura del mare anche tra le generazioni più giovani.

Anche la Guardia costiera di Genova partecipa al progetto, come spiega l'Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri: Il Progetto SailOr rappresenta una bella opportunità per i giovani studenti degli Istituti Nautici e degli Istituti Turistici ed Alberghieri, che potranno confrontarsi direttamente con le professioni del mare, acquisire tante informazioni utili per il proprio futuro lavorativo, ma anche fare un'esperienza originale e ricca di spunti interessanti. A bordo del traghetto passeggeri Rhapsody, in navigazione lungo la tratta Genova-Olbia, svolgeranno un percorso di orientamento molto articolato, che per la parte relativa alla Guardia costiera prevede la descrizione dei compiti istituzionali, con particolare riferimento a ricerca e soccorso in mare, sicurezza della navigazione nella duplice accezione di safety e security e controlli a tutela dell'ambiente, ed i percorsi di reclutamento. La Direzione marittima-Guardia costiera di Genova partecipa con grande piacere anche quest'anno al Progetto, nella convinzione che possa aiutare i giovani a maturare scelte professionali più consapevoli attraverso l'incontro con una realtà, quella della nave, che si basa su responsabilità, passione e lavoro di squadra, ed è tra le più significative espressioni della blue economy.

Antimo Ponticiello, direttore dell'USR Liguria, sottolinea: Il progetto SailOr offre agli studenti una vera immersione nel mondo marittimo consolidandosi come esperienza fondamentale per comprendere le diverse professionalità di bordo. Nel ringraziare tutor, docenti e la sinergia organizzativa tra USR e Alfa Liguria, Ponticiello sottolinea il valore di questa iniziativa, capace di coniugare formazione tecnica e crescita personale.

Il Presidente della Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, Eugenio Massolo, aggiunge: La nuova edizione di SailOr certifica l'ottima riuscita di un percorso che giunge oggi alla tredicesima edizione, e che ha visto a bordo delle navi GNV migliaia di studenti e studentesse di tutta Italia. È importante che il nostro Paese guardi al mondo marittimo come a una grande opportunità professionale, economica e sociale, perché rappresentiamo una forza strategica per l'Europa. L'Accademia anche quest'anno è orgogliosamente a bordo di SailOr per illustrare tutte le sue attività, i corsi completamente gratuiti che offrono grandi occasioni di sviluppo personale e professionale ai nostri giovani.

Con Orientamenti-SailOr, Genova si conferma un punto di riferimento nazionale nel rafforzare il legame tra formazione e lavoro nel settore marittimo, aprendo le porte delle professioni del mare ai giovani di oggi, i professionisti di domani.