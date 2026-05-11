Quarta Repubblica: giustizia sotto i riflettori tra Garlasco, Minetti e inchieste sull'immigrazione

Questa sera l'attualità della giustizia italiana torna protagonista in prima serata con una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Retequattro.

Al centro dell'attenzione verranno discussi i paradossi del sistema giudiziario italiano, tra cui l'intricato caso di Garlasco e la vicenda Minetti. Due storie emblematiche che hanno segnato il dibattito pubblico e continuano a suscitare interrogativi sulla coerenza e l'efficacia delle istituzioni preposte alla giustizia.

Non solo cronaca giudiziaria: la trasmissione offrirà anche un'inchiesta approfondita sulla gestione dei fondi pubblici destinati all'immigrazione a Roma. Sotto la lente, gli sprechi e le criticità del sistema dell'accoglienza, all'interno di un quadro sempre più attuale tra polemiche, bilanci e necessità di trasparenza nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici.

Al dibattito parteciperanno ospiti di primo piano come Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani, Bartolomeo Romano e Lucetta Scaraffia, pronti a confrontarsi su giustizia, politica e le complesse sfide della società italiana contemporanea.

Si preannuncia quindi una serata ricca di spunti e riflessioni, per approfondire criticità, contraddizioni e possibili scenari per il futuro.