Cuba, la crisi senza precedenti raccontata dallo speciale TG5: energia, cibo e turismo a rischio

Cuba vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente, piegata da una crisi energetica e alimentare che mette in ginocchio la popolazione e il suo fragile tessuto economico. La sete di Cuba, nuovo appuntamento del settimanale TG5 a cura di Fabio Tamburini e firmato da Alberto Cappato, racconta in profondità come sia cambiata la quotidianità sull'isola caraibica, ormai privata di elettricità, combustibile, medicine e persino cibo.



L'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti dal 1962 non è mai stato così pesante come in questi anni. La situazione si è aggravata dopo che Cuba ha perso il sostegno energetico del Venezuela, un tempo alleato strategico e ora sotto il controllo delle esportazioni di petrolio deciso dal Presidente USA. La scelta, giudicata dall'Avana come arbitraria e contraria al diritto internazionale, punta a indebolire ulteriormente sia il governo sia la popolazione. Mentre la leadership cubana denuncia pressioni senza precedenti, gli Stati Uniti dichiarano apertamente la volontà di far implodere il regime castrista.



Il reportage documenta le privazioni e la capacità di resistenza di un popolo costretto ad arrangiarsi per sopravvivere ai blackout continui. Per le strade delle città cubane cresce l'esasperazione: la mancanza di corrente elettrica riduce i servizi essenziali mentre il blocco delle forniture pesa drammaticamente sulla sanità pubblica. Particolarmente colpiti sono i pazienti oncologici e tutti coloro che necessitano di cure specialistiche e medicinali divenuti ormai introvabili.



La crisi coinvolge anche uno degli ultimi pilastri economici di Cuba: il turismo. Un settore indispensabile per far entrare valuta pregiata, ora in forte calo a causa delle condizioni precarie del paese. Le testimonianze raccolte svelano la doppia faccia della vita quotidiana: tra difficoltà crescenti e tentativi di mantenere viva la tradizionale capacità di adattamento del popolo cubano. Questa drammatica emergenza rappresenta un nuovo capitolo nello storico confronto tra Cuba e Stati Uniti, in un clima che riporta alla tensione della Guerra Fredda.