Nissan Italia e Komen insieme alla Race for the Cure 2026 per solidarietà e inclusione

Nissan Italia rinnova anche quest'anno il proprio impegno a sostegno della lotta contro i tumori del seno partecipando alla ventisettesima edizione della Race for the Cure insieme a Komen Italia. Per il secondo anno consecutivo, una squadra composta da dipendenti e familiari dell'azienda parteciperà attivamente alla nota corsa benefica, contribuendo con la propria presenza alla raccolta fondi a favore delle oltre 56mila donne che ogni anno in Italia affrontano la malattia.

Questa iniziativa rappresenta un tassello importante del percorso di Nissan Italia dedicato a Diversity, Equity & Inclusion, rafforzato dal recente ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere. Tale certificazione, rilasciata da RINA in conformità alla UNI/PdR 125:2022, attesta l'impegno concreto dell'azienda nella promozione delle pari opportunità, nell'inclusività e nella valorizzazione del talento femminile.

In un ambiente lavorativo che privilegia rispetto, ascolto e responsabilità sociale, Nissan Italia conferma la propria attenzione allo sviluppo professionale delle donne e alla creazione di una cultura aziendale equa. Il percorso tracciato dal Programma DE&I avviato nel 2022 prevede, tra le varie iniziative, la presenza di un Comitato Guida dedicato, l'adozione di una Politica per la Parità di Genere e un Sistema di Gestione specifico.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha dichiarato: Iniziative come la Race for the Cure rappresentano un momento di partecipazione autentica, in cui i valori dell'azienda prendono forma attraverso le persone. Essere al fianco di Komen significa sostenere con convinzione la salute, la prevenzione e la forza delle donne, rafforzando al tempo stesso una cultura inclusiva che parte dall'interno e genera valore per la collettività.

La Race for the Cure viene riconosciuta come uno degli appuntamenti più importanti per il valore civile e sociale dell'evento, capace di coniugare sport, salute e impegno collettivo. L'iniziativa sensibilizza sulla prevenzione, la diagnosi precoce e il sostegno alla ricerca scientifica. L'edizione romana della corsa si svolgerà il 10 maggio, con partenza dal Circo Massimo, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con la partecipazione delle principali Istituzioni nazionali.