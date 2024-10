Drivalia lancia il nuovo “CarCloud OMODA”

Drivalia ha annunciato il lancio del nuovo abbonamento CarCloud dedicato al SUV OMODA 5. Il nuovo abbonamento CarCloud OMODA 5 permette di mettersi al volante del SUV del brand Chery senza i vincoli dell’acquisto, offrendo una soluzione smart, flessibile e vantaggiosa ai clienti.

L’abbonamento mensile è rinnovabile senza vincoli e può essere attivato riscattando un voucher acquistabile online o presso i Drivalia Mobility Store. Si stima che entro il 2025, l’8% di tutte le immatricolazioni di nuovi veicoli in Europa sarà basato su modelli di abbonamento, dimostrando l’importanza di questa nuova tendenza nel settore automobilistico.

Il nuovo CarCloud OMODA 5 è destinato a clienti privati, liberi professionisti e aziende, e può essere sottoscritto online o presso i Drivalia Mobility Store. La formula prevede la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza penali, una volta trascorsi i primi 30 giorni.

Il canone mensile, di 499€ con un’offerta promozionale a 439€ per il primo mese, include 1.500 km al mese e tutti i servizi necessari per guidare in totale libertà, come polizza RC Auto, copertura Kasko e furto, oltre a manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, sono comprese 24 ore al mese del car sharing E+Share Drivalia, da utilizzare per i primi 3 mesi nelle città di Roma, Torino, Milano e Lione.

OMODA & Jaecoo Automotive Italy Srl, brand del gruppo Chery, propone soluzioni di mobilità che spaziano dai motori a combustione interna a quelli elettrificati e 100% elettrici. Con 1,8 milioni di vetture prodotte e 900mila destinate ai mercati esteri, Chery si pone come il primo gruppo automotive cinese per le esportazioni nel mondo.