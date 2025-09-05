Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Driver, la rete di punti vendita e assistenza specialisti del marchio Pirelli, ha raggiunto un traguardo storico: oltre 500 centri in Italia. Un risultato che conferma la solidità di un modello imprenditoriale nato nel 1993 e oggi riconosciuto come punto di riferimento nel settore dei pneumatici e dei servizi di mobilità.

Il successo di Driver si fonda su un modello che mette al centro la specializzazione tecnica e l’attenzione al consumatore finale. La rete è composta da imprenditori che condividono passione, competenza e visione, affiancati dalla forza del marchio Pirelli. Ciò ha permesso di costruire un network capillare, capace di garantire prossimità, affidabilità e qualità in tutta Italia.

Uno dei punti distintivi è la digitalizzazione dell’esperienza di acquisto: grazie alla Vetrina Digitale, i clienti possono prenotare online pneumatici e servizi in modo rapido e intuitivo. La rete beneficia inoltre di strumenti avanzati come il nuovo gestionale DSS 2.0 e un portale B2B, utili per monitorare in tempo reale la disponibilità della gamma Pirelli e di altri prodotti indispensabili per gli automobilisti.

Per affrontare le sfide della mobilità presente e futura, Driver ha sviluppato un ampio programma di formazione e aggiornamento professionale. Attraverso la piattaforma digitale “Driver Campus”, i centri possono accedere a contenuti specifici per ogni fase operativa, mentre ai titolari è riservato il Master Driver in Gestione di impresa automotive, arrivato alla sua sesta edizione e che negli ultimi dieci anni ha coinvolto 94 imprenditori.

La rete investe inoltre in innovazione tecnologica, collaborando con partner di eccellenza per ampliare i servizi offerti e garantire interventi qualificati anche sui veicoli di nuova generazione, dai modelli ibridi alle auto elettriche.

“Il superamento dei 500 punti vendita in Italia rappresenta una tappa importante del nostro percorso di continua evoluzione, orientato a offrire un servizio sempre più qualificato per il consumatore finale. Questo traguardo è per noi uno stimolo a proseguire nello sviluppo di un modello di rete, diffuso a livello europeo, che unisce specializzazione, competenza degli imprenditori, attenzione al cliente, ambienti curati e soluzioni digitali. Sono questi i punti di forza che contraddistinguono Driver e ne fanno il network di rivenditori specialisti del marchio Pirelli più importante d’Italia”, ha dichiarato Daniele Deambrogio, Ceo Pirelli Italia e Presidente di Driver.