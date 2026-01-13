DS Automobiles celebra la storia presidenziale alla 50ª edizione di Retromobile

Nel 2026, DS Automobiles sarà protagonista della 50ª edizione di Retromobile, il celebre salone parigino dedicato alle auto d’epoca, in programma dal 28 gennaio al 1° febbraio al Porte de Versailles. Dopo il successo del 70° anniversario della leggendaria DS festeggiato nel 2025, il marchio francese torna con una nuova esposizione dal valore simbolico e storico: quattro auto presidenziali che raccontano oltre mezzo secolo di eccellenza automobilistica e istituzionale.

L’esposizione si terrà nel padiglione 7.2, con un’anteprima serale il 27 gennaio. Grazie alla collaborazione con L’Aventure DS, il brand riunirà per la prima volta modelli iconici legati alla Presidenza della Repubblica francese: la DS 21 Pallas del generale de Gaulle (1965), la DS 21 Presidenziale del 1968, la SM Presidenziale del 1972 e la recente DS N°8 Presidenziale del 2025.

La maison parigina intende così rendere omaggio alla relazione speciale tra DS e l’Eliseo, una storia che comincia nel 1958 con la DS 19 del generale de Gaulle e che attraversa i decenni fino ai modelli contemporanei utilizzati dai presidenti François Hollande ed Emmanuel Macron. Il percorso espositivo comprenderà anche una mostra fotografica dedicata a queste vetture uniche, simbolo dell’eleganza francese, e una boutique per gli appassionati.

Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles, ha dichiarato: “La 50° edizione di Retromobile è l’occasione perfetta per mettere in mostra la nostra storica collaborazione con la Presidenza della Repubblica francese. Dalla DS del Generale de Gaulle alla DS N°8 PRESIDENZIALE, modelli straordinari che incarnano l’eccellenza francese di DS Automobiles.”

Al centro della rassegna spiccano quattro protagoniste assolute. La DS 21 Pallas, prodotta nel 1965 e utilizzata da de Gaulle nei suoi spostamenti ufficiali, rappresenta un’icona di stile e ingegneria. Restaurata con cura, è tornata a splendere nel 2023 durante le Giornate Europee del Patrimonio. La DS 21 Presidenziale del 1968, realizzata dal carrozziere Henri Chapron, fu un’esclusiva limousine cerimoniale utilizzata all’Eliseo e rimane, per dimensioni e dotazioni, un capolavoro di eleganza e funzionalità.

Seguono le due SM Presidenziali del 1972, coupé a quattro porte decappottabili costruite su misura da Chapron per accogliere personalità internazionali. Utilizzate da diversi presidenti, tra cui Pompidou e Mitterrand, rappresentano l’essenza dell’auto di Stato: raffinate, tecnologiche e distintive.

Chiude la rassegna la DS N°8 Presidenziale, versione esclusiva e 100% elettrica della nuova ammiraglia che debutterà sul mercato a settembre 2025. Vettura ufficiale dell’attuale Presidente francese, incarna il futuro della mobilità sostenibile mantenendo la tradizione del lusso artigianale. Colore Sapphire Blue, griglia illuminata DS Luminascreen con i colori della Repubblica e dettagli sartoriali firmati da artigiani francesi fanno della N°8 una sintesi di arte, design e tecnologia. Il propulsore elettrico, interamente prodotto in Francia, garantisce fino a 750 km di autonomia.

Con questa esposizione unica, DS Automobiles riafferma il proprio legame con la storia e lo spirito dell’automobile francese, coniugando il fascino del passato e l’innovazione del futuro. Una rievocazione di stile che, attraverso le vetture presidenziali, racconta la connessione profonda tra il marchio e l’identità nazionale, in un dialogo continuo tra memoria e modernità.