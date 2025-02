DS Automobiles e la Zecca francese celebrano i 70 anni della DS

DS Automobiles celebra i 70 anni della leggendaria DS con un’iniziativa esclusiva, in collaborazione con la Zecca francese. Per commemorare questo importante anniversario, è stata creata una moneta da collezione in argento del valore nominale di 10 EURO, un pezzo unico destinato agli appassionati di numismatica e ai cultori dell’automobilismo francese.

Il design della moneta rende omaggio alla storia della DS, rappresentando in uno straordinario effetto specchiato due modelli iconici: la DS 19 del 1955 e la DS 23 del 1975. Le due vetture sono raffigurate in un colore oro, un dettaglio che enfatizza il fascio luminoso dei fari, creando un suggestivo gioco di luci sulla superficie della moneta.

Dopo il debutto internazionale alla World Money Fair di Berlino (30 gennaio – 1° febbraio), questa moneta speciale farà il suo ingresso ufficiale sul mercato in occasione del Salone Retromobile di Parigi, dove sarà acquistabile presso lo stand DS a partire da domani.

Questo esclusivo oggetto da collezione rappresenta solo l’inizio di un progetto più ampio: nel corso dell’anno verrà ampliata la collezione dedicata al mito della DS, con nuove creazioni che renderanno omaggio a una delle vetture più rivoluzionarie della storia dell’automobile.