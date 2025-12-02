DS Automobiles lancia le edizioni limitate DS PERFORMANCE Line: design sportivo e intelligenza artificiale

DS Automobiles annuncia l’arrivo della nuova Limited Edition DS PERFORMANCE Line, disponibile sui modelli DS 3, N°4 e DS 7. Gli ordini apriranno ufficialmente il 1° dicembre 2025, mentre i veicoli saranno esposti e disponibili per i test drive a partire da gennaio 2026 in tutti i DS STORE di Francia.

Questa edizione speciale rende omaggio alla distintiva livrea della monoposto di Formula E DS E-TENSE FE25, riprendendone i colori simbolo – oro satinato e nero lucido – come segno di continuità con il mondo delle competizioni. L’obiettivo è fondere sportività, raffinatezza ed esclusività, mantenendo al contempo un posizionamento competitivo sul mercato.

Dal 2015, DS Automobiles si distingue in Formula E per competenze tecniche e innovazione, aspetti che oggi trovano espressione diretta nella nuova LINEA PERFORMANCE. Come afferma il CEO Xavier Peugeot: “DS PERFORMANCE Line: ispirata alla livrea distintiva della nostra monoposto DS E-TENSE FE25 di Formula E, questa edizione limitata riflette il desiderio di portare su strada il raffinamento e la passione che ci guidano da dieci anni sui circuiti. La performance è al cuore dell’eccellenza.”

Oltre al design sportivo, DS Automobiles introduce un’ulteriore novità tecnologica: l’integrazione del riconoscimento vocale con ChatGPT nel sistema DS IRIS SYSTEM. Questa funzione, denominata “Latest News”, permetterà agli utenti di ricevere risposte immediate e contestuali su argomenti di attualità – dalla cultura allo sport – grazie all’intelligenza artificiale integrata.

La Limited Edition DS PERFORMANCE Line rappresenta una declinazione dinamica dei tre modelli DS, accomunati da dettagli estetici esclusivi, interni in Alcantara e un pacchetto tecnologico d’avanguardia.

Per DS 3, il design esterno si distingue con coprispecchietti in oro satinato, griglia nera con badge dorato e tetto nero standard. All’interno, i sedili in tessuto Mithy con inserti in Alcantara® e la scritta “DS PERFORMANCE Line” sul cruscotto sottolineano la cura per i dettagli. Disponibile in versione 100% elettrica E-TENSE o HYBRID, la DS 3 sarà proposta in sei colori, tra cui il nuovo Cashmere. I prezzi in Francia partono da 37.350 euro per la versione HYBRID e da 43.200 euro per la versione elettrica, con un canone di leasing a partire da 355 euro al mese.

La nuova N°4 interpreta la filosofia DS con linee più grintose e un’identità moderna. In versione DS PERFORMANCE Line include badge e finiture oro, sedili e rivestimenti interni in Alcantara, cerchi da 19 pollici e il sistema multimediale DS IRIS SYSTEM con assistente vocale intelligente. Sarà disponibile con quattro motorizzazioni: E-TENSE 100% elettrico, HYBRID, PLUG-IN HYBRID 225 e Diesel. La versione elettrica da 213 cavalli offrirà fino a 450 km di autonomia WLTP. Prezzi a partire da 40.100 euro per la HYBRID e 48.190 euro per la versione elettrica, con leasing da 395 euro mensili.

Per chi predilige la comodità delle grandi distanze, DS 7 combina eleganza e comfort con tecnologie avanzate. L’edizione DS PERFORMANCE Line aggiunge badge identificativi, specchietti in oro satinato e cerchi 19” SILVERSTONE neri con copridade oro. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano DS DRIVE ASSIST, telecamere 360° e portellone posteriore con apertura automatica. Il listino francese parte da 52.650 euro, con possibilità di leasing da 540 euro al mese.

La nuova DS PERFORMANCE Line segna un passo importante per DS Automobiles, che conferma la propria capacità di trasferire su strada l’esperienza maturata nelle competizioni elettriche di Formula E, coniugando tecnologia, eleganza e nuove forme d’interazione digitale. Questa edizione limitata celebra dieci anni di innovazione e raffinatezza, in una sintesi perfetta tra prestazioni e lusso francese.