Samsung e Salomon presentano Galaxy Running Club: sport, tecnologia e benessere

Samsung lancia Galaxy Running Club, una nuova iniziativa nata in collaborazione con Salomon che unisce running, tecnologia e benessere, proponendosi come punto di riferimento per la community dei runner.

Il debutto ufficiale è previsto per il 4 maggio a Milano, presso AI Home, dove verrà organizzata la prima sessione di allenamento e test dei nuovi dispositivi Galaxy Watch Ultra e Watch8. L'evento offrirà ai partecipanti l'opportunità di mettersi alla prova su percorsi selezionati, ricevere consigli da coach esperti e sperimentare le ultime soluzioni wearable dedicate al monitoraggio della performance sportiva e del benessere personale.

Il Galaxy Running Club nasce come progetto ricorrente, con incontri periodici pensati per consolidare lo spirito di squadra e favorire momenti di condivisione tra appassionati. L'iniziativa vuole integrare sport e innovazione, offrendo un'esperienza completa che valorizza sia l'aspetto fisico che quello tecnologico.

Unendo sport, coaching e innovazione tecnologica, il Galaxy Running Club si propone di ispirare e supportare un nuovo modo di vivere il running, puntando sulla forza della community e le potenzialità offerte dai wearable di ultima generazione.