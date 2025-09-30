DS Automobiles Stupisce la Paris Fashion Week con la Flotta Elettrica DS N°8

DS Automobiles rinnova il suo impegno per l’eleganza e la sostenibilità unendo le forze con la Paris Fashion Week per il quinto anno consecutivo. Durante l’attesissimo evento dedicato alle collezioni donna Primavera/Estate 2026, che si terrà dal 29 settembre al 7 ottobre, l’attenzione sarà rivolta a una flotta speciale di 20 veicoli DS N°8, l’ultima ammiraglia 100% elettrica del marchio.

La DS N°8 non è solo un’auto; è un’esperienza di viaggio all’insegna dell’arte e della tecnologia avanzata. Con un’autonomia imponente fino a 750 km, l’ammiraglia DS promette di affascinare ospiti, personalità del mondo della moda, giornalisti e influencer, offrendo comfort eccezionale e raffinatezza in ogni dettaglio. “DS Automobiles e PARIS FASHION WEEK: i riflettori saranno puntati su DS N°8, che accompagnerà le sfilate di moda nelle più belle strade di Parigi durante questo imperdibile evento di moda, che celebra la creatività, il design e l’avanguardia.” dichiara Xavier PEUGEOT, CEO di DS Automobiles.

Fin dalla sua fondazione nel 2014, DS Automobiles si è distinta per rappresentare l’eccellenza francese nel campo automobilistico, offrendo veicoli progettati per una clientela alla ricerca di unicità e raffinatezza. Dal suo storico debutto in Formula E nel 2015, il marchio ha dimostrato un impegno costante verso l’elettrificazione, proponendo una gamma di motori elettrici al 100% e ibridi plug-in.

La presenza di DS N°8 alla Paris Fashion Week non fa che rafforzare il legame tra DS Automobiles e il mondo della moda. Finiture interne dallo stile esclusivo, come impunture a punto-perla e inserti Clous de Paris, testimoniano l’attenzione al dettaglio del brand, mentre la tecnologia all’avanguardia e materiali pregiati sottolineano il suo spirito innovativo.

Grazie alla sua partecipazione a eventi di grande prestigio internazionale e alla sua presenza in 40 Paesi, DS Automobiles continua a incarnare l’essenza dell’arte del viaggio alla francese, con concessionarie esclusive in tutto il mondo. L’integrazione continua fra innovazione, design e sostenibilità rende il marchio un protagonista assoluto nel panorama delle auto di lusso.