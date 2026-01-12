Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Published

Il mercato italiano delle due ruote chiude il 2025 a due velocità, tra segnali di resilienza e criticità strutturali che impongono una lettura più profonda dei dati. È questo il quadro che emerge dalle statistiche annuali diffuse da Confindustria ANCMA e analizzate da AICMOTO – Associazione Italiana Concessionari Moto – che invita il settore a superare interpretazioni superficiali legate esclusivamente al ciclo delle normative Euro.

Nel 2025 sono stati 345.287 i veicoli a due ruote immatricolati in Italia, con una flessione complessiva del –7,52% rispetto al 2024. Un dato che, però, nasconde andamenti molto differenti all’interno dei singoli segmenti. Gli scooter si confermano il vero motore del mercato, con 197.043 unità e una crescita del +5,57%, mentre le moto segnano un calo significativo, fermandosi a 134.480 unità (–19,22%). Ancora più marcata la contrazione dei ciclomotori, che toccano il minimo storico con 13.764 immatricolazioni (–31,93%).

Secondo AICMOTO, questa fotografia racconta una trasformazione strutturale in atto, che va ben oltre l’effetto “tecnico” dell’avvicendamento normativo. Emblematico, in questo senso, è il dato di dicembre 2025, che registra 11.213 unità immatricolate e un crollo del –62,10% su base annua. Un risultato che va però contestualizzato: il confronto è con dicembre 2024, mese caratterizzato da un’anomala impennata delle vendite legata all’entrata in vigore dello standard Euro 5+.

Il vero nodo, però, non è solo quantitativo. Come sottolinea Pier Francesco Caliari, Direttore Generale di AICMOTO, “se guardiamo la due ruote nel suo complesso, il mercato negli ultimi anni appare relativamente stabile. Ma oggi è indispensabile fare un distinguo netto: da una parte c’è il commuting urbano in crescita, dove la scelta è sempre più funzionale e la passione conta poco; dall’altra c’è la ‘moto vera’, che sta perdendo numeri in modo più costante”. Una dinamica che, secondo l’associazione, rappresenta il tema centrale su cui il settore deve interrogarsi, evitando semplificazioni.

In questo scenario, i dati nazionali aggregati rischiano di essere sterili se non accompagnati da un’analisi più granulare. Le differenze territoriali, infatti, sono sempre più marcate. “Lombardia e Veneto non si muovono come Puglia o Sicilia, città e province non reagiscono allo stesso modo, e lo stesso vale per i diversi canali, tra vendita, usato, stagionalità e turismo”, spiega ancora Caliari, ribadendo l’urgenza di lavorare su serie storiche e dati territoriali per comprendere davvero l’evoluzione del mercato delle due ruote in Italia.

Proprio per affrontare queste complessità, AICMOTO guarda al 2026 come a un anno chiave, ipotizzando la creazione di un tavolo di confronto allargato che coinvolga non solo gli operatori del settore, ma anche consumatori, sociologi, opinion leader e opinion maker. L’obiettivo è aprire un dibattito su fattori spesso trascurati, come l’evoluzione culturale dell’uso della moto, le barriere economiche e assicurative, la percezione del rischio e le nuove modalità di fruizione, elementi sempre più determinanti nelle scelte d’acquisto.

A tirare le somme è Attilio Pogliani, Presidente di AICMOTO, che commenta così i dati di fine anno: “Il 2025 conferma che le due ruote restano centrali nella mobilità e nel tempo libero, ma evidenzia anche un passaggio delicato: se cresce la componente ‘utilitaria’ e arretra quella ‘passionale’, cambia l’equilibrio del settore”. Una trasformazione che rende ancora più strategico il ruolo dei concessionari. “Proprio per questo, AICMOTO continuerà a lavorare per portare la voce della rete nei luoghi dove si decidono norme e condizioni che impattano direttamente sulla domanda”, conclude Pogliani.

Il mercato moto e scooter in Italia, dunque, non è semplicemente in calo o in crescita, ma sta cambiando pelle. Capire dove cresce, come cresce e perché è oggi la vera sfida per l’intera filiera delle due ruote.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Motori

“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Sport

Xiaomi accende la passione per il basket: il brand diventa sponsor di Olimpia Milano

Motori

Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Motori

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Tecnologia

Samsung e Netflix trasformano il Galaxy nel “Sottosopra” di Stranger Things

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Tecnologia

TCL trionfa al CES 2026: innovazione e premi per TV, mobile e smart home

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

Società

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Motori

GR Yaris MORIZO RR: Toyota GAZOO Racing svela l’edizione speciale nata dal Nürburgring

Motori

Il nuovo Toyota Hilux debutta al Salone di Bruxelles 2026: tradizione e innovazione a zero emissioni

Motori

Volkswagen e Qualcomm siglano una lettera di intenti per la nuova era della mobilità digitale

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Motori

La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica è “Car of the Year 2026”

Spettacolo

Jovanotti a New York: il ritorno musicale con “JOVAYORK – La musica dell’anima”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Mentre l’industria automobilistica mondiale accelera verso l’elettrificazione, un nuovo protagonista si affaccia sul mercato europeo: iCAUR, marchio nato all’interno del gruppo Chery come brand...

8 ore ago

Motori

“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

In un nuovo e suggestivo progetto video dal titolo “The Other Monza”, Audi Italia mette in scena la versatilità estrema della sua SQ5, trasformando...

12 ore ago

Motori

Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Mazda rafforza il successo globale della CX-5 e lo fa puntando su un’evoluzione mirata del design e su una nuova, sofisticata scelta cromatica. La...

13 ore ago

Motori

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Dacia annuncia un importante cambiamento nel suo management con la nomina di Sandra Gomez a Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business del marchio, a partire...

13 ore ago