Renault Twingo E-Tech Electric finalista per l'Auto dell'Anno 2027

Renault Twingo E-Tech Electric è tra le 7 finaliste dell'Auto dell'Anno: leader del segmento A e ambasciatrice della mobilità elettrica accessibile.

Renault Twingo E-Tech Electric entra nella rosa delle sette finaliste del premio Auto dell’Anno 2027, confermando il ruolo della Casa francese nel processo di trasformazione della mobilità europea. La nuova city-car elettrica ha superato la selezione della giuria di The Car of the Year, composta da 65 giornalisti provenienti da 25 Paesi, che ha valutato 43 modelli candidati prima di individuare le vetture in corsa per il titolo. La vincitrice sarà annunciata l’8 gennaio 2027, durante una cerimonia organizzata al Salone dell’Auto di Bruxelles.

Per Renault si tratta della sesta finale consecutiva nella competizione, un risultato che testimonia il rinnovamento della gamma e la capacità del marchio di proporre modelli in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato. Dopo Mégane E-Tech Electric nel 2022, Austral Full Hybrid E-Tech nel 2023, Scenic E-Tech Electric nel 2024, Renault 5 E-Tech Electric nel 2025 e Renault 4 E-Tech Electric nel 2026, quest’anno è il turno della nuova Twingo.

Un percorso che ha già portato a due vittorie consecutive: Scenic E-Tech Electric ha conquistato il titolo nel 2024, mentre Renault 5 E-Tech Electric ha condiviso il riconoscimento nel 2025 con Alpine A290.

Secondo Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, la nuova Twingo rappresenta la risposta a una sfida ambiziosa: realizzare un’auto elettrica europea dal design accattivante, tecnologica e accessibile, con un prezzo inferiore a 20.000 euro. Riprendendo lo spirito della prima generazione, il modello punta a rendere la mobilità elettrica alla portata di un pubblico più ampio, senza rinunciare a personalità, ingegnosità e piacere di guida. Dal lancio, la vettura ha già registrato circa 26.000 vendite e ha raggiunto la prima posizione nel proprio segmento nel terzo trimestre.

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric riprende gli elementi distintivi della storica city-car, reinterpretandoli in chiave contemporanea. Con una lunghezza di appena 3,79 metri, si distingue per uno stile espressivo e per soluzioni progettate per sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

La carrozzeria a cinque porte, i sedili posteriori indipendenti e scorrevoli per 17 centimetri e il sedile anteriore del passeggero abbattibile permettono di configurare l’abitacolo in base alle diverse necessità. Il bagagliaio raggiunge una capacità di 360 litri, mentre la lunghezza di carico può arrivare fino a due metri: caratteristiche che ampliano la versatilità di una vettura pensata principalmente per gli spostamenti urbani.

Anche la tecnologia gioca un ruolo centrale. Tutte le versioni dispongono di un doppio display e di un sistema multimediale connesso, mentre l’allestimento Techno introduce OpenR Link con Google integrato, una novità per il segmento A. Il sistema comprende il pianificatore dei percorsi per la guida elettrica e Gemini, l’assistente conversazionale di Google basato sull’intelligenza artificiale.

La dotazione può includere fino a 24 sistemi di assistenza alla guida, affiancati dalla funzione One Pedal, particolarmente utile nel traffico cittadino. A rendere più luminoso l’abitacolo contribuisce anche il tetto panoramico in vetro Twingobay, con una superficie di 0,7 metri quadrati.

Sotto il profilo tecnico, Renault Twingo E-Tech Electric adotta un motore elettrico da 60 kW, pari a 82 CV, abbinato a una batteria LFP con capacità utile di 27,5 kWh. L’autonomia dichiarata raggiunge i 263 chilometri nel ciclo WLTP, un valore pensato per soddisfare le esigenze della mobilità quotidiana e degli spostamenti cittadini.

La ricarica è affidata inizialmente a un caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW. Con il pack Advanced Charge, la dotazione si arricchisce della ricarica AC fino a 11 kW, della ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW e delle funzionalità bidirezionali V2L e V2G, che consentono rispettivamente di alimentare dispositivi esterni e di supportare lo scambio di energia con la rete, secondo le condizioni previste dal sistema.

Uno dei punti di forza del modello è il prezzo: Renault Twingo E-Tech Electric è proposta a meno di 20.000 euro al netto degli incentivi. La produzione avviene in Europa, nello stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia, a conferma della volontà di sviluppare un’elettrica accessibile anche attraverso una filiera produttiva europea.

La concorrenza per il titolo è particolarmente agguerrita. Oltre a Renault Twingo E-Tech Electric, la selezione finale comprende BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Volkswagen ID.Polo e Volvo EX60.

La presenza di Twingo nella rosa delle candidate più accreditate conferma l’interesse verso una proposta che punta a coniugare dimensioni compatte, tecnologia e accessibilità economica. Il risultato definitivo arriverà l’8 gennaio 2027 a Bruxelles, quando sarà annunciata la nuova Auto dell’Anno europea.