Dune: Awakening, in arrivo l'espansione gratuita Blood and Ice dal 1° dicembre

Un'importante novità è in arrivo per tutti i fan di Dune: Awakening, il survival game open world ispirato all'immaginario di Frank Herbert e al franchise cinematografico di Denis Villeneuve. Dal 1° dicembre sarà disponibile gratuitamente l'espansione Blood and Ice per PC, PlayStation 5 e XBOX, portando i giocatori nell'inedito scenario del nord ghiacciato di Arrakis.

L'espansione introduce la mappa Polar Sink, dove il calore diventa una risorsa preziosa e la sopravvivenza al gelo esige attrezzature, risorse e strategie totalmente nuove. La mappa è divisa tra tundra e calotta glaciale: nella tundra dominano ricche famiglie di mercanti d'acqua e fortificazioni lussuose, mentre oltre si apre la lotta per accedere al ghiaccio, elemento chiave per la sopravvivenza.

Le risorse uniche raccolte nel Polar Sink permetteranno di realizzare equipaggiamenti specifici, mentre la gestione della temperatura e l'esplorazione in superficie offriranno circa 35 ore di gioco aggiuntive. Il ghiaccio potrà essere anche usato per raffreddare la base e accelerarne la produzione, con nuovi moduli, veicoli potenziati e tratti speciali disponibili per la personalizzazione.

Blood and Ice fa parte di un importante piano di aggiornamenti gratuiti previsti fino al 2027. Gli sviluppatori hanno confermato l'arrivo di tre funzionalità molto richieste: la modalità offline per giocatore singolo già da novembre, i trasferimenti dei personaggi tra modalità e server a gennaio 2027 e il cross-play completo sempre previsto per inizio 2027.

Oltre agli aggiornamenti, sarà disponibile un nuovo negozio per oggetti cosmetici opzionali, tra cui completi, skin di veicoli e personalizzazioni delle basi. Alcuni oggetti saranno ispirati ai look più iconici dei film. Questi acquisti supporteranno lo sviluppo continuo e il rilascio di futuri update gratuiti.

Nuovi eventi arricchiranno ulteriormente il gameplay, a partire da Scourge - che porterà i giocatori a indagare su una misteriosa epidemia su Arrakis - fino a Water Crisis, in cui ci si troverà di fronte a una critica scarsità di riserve idriche. Gli eventi introdurranno nuove meccaniche e ambientazioni, con maggior frequenza di storie e ricompense ottenibili tramite una scheda Eventi dedicata.

Con oltre un milione di nuovi giocatori entrati nel mondo di Dune: Awakening dal lancio su console, il CEO di Funcom, Scott Junior, ha confermato: Siamo solo all'inizio. Abbiamo piani molto ambiziosi per Dune: Awakening nel 2027, con diversi aggiornamenti gratuiti che espanderanno il gioco con nuove ambientazioni, meccaniche e contenuti da scoprire.

Dune: Awakening è disponibile per Steam, PlayStation 5, XBOX e con Game Pass. Tutti i giocatori potranno accedere gratuitamente a Blood and Ice dal primo dicembre, scoprendo una nuova dimensione dell'avventura su Arrakis.