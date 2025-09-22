Connect with us

Efficiente e sostenibile: il nuovo stabilimento BMW Group di Debrecen avvierà la produzione della iX3

Il BMW Group segna una pietra miliare nel settore automobilistico con l’inizio della produzione in serie della nuovissima BMW iX3 a Debrecen, in Ungheria. Questo stabilimento, il più recente ed innovativo dell’intera rete produttiva globale del gruppo, avvierà ufficialmente le sue attività entro la fine di ottobre. La BMW iX3 è il primo modello della Neue Klasse a uscire dalla linea di assemblaggio in questo nuovo complesso, il quale è stato appositamente progettato per rispondere alla visione strategica dell’azienda.

L’obiettivo è chiaro: efficienza, sostenibilità e uso innovativo delle tecnologie digitali. Secondo quanto dichiarato da Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile della Produzione, “L’avvio della produzione in serie della BMW iX3 segna l’inizio di una nuova era per la produzione automobilistica. Il nostro nuovo stabilimento di Debrecen è stato progettato e costruito interamente in linea con la nostra visione strategica iFACTORY. Digitale fin dall’inizio, lo stabilimento offrirà una nuova dimensione di efficienza produttiva, senza alcun impiego di combustibili fossili”.

Il progetto iFACTORY rappresenta un impegno concreto verso strutture produttive snelle ed efficienti, una gestione responsabile delle risorse naturali e l’impiego delle ultime innovazioni in campo digitale, sempre con una forte attenzione rivolta alle persone. A Debrecen, BMW non solo produrrà veicoli, ma ha anche depositato molti nuovi brevetti relativi a sistemi e processi innovativi, rafforzando la sua posizione come leader mondiale nel settore della mobilità sostenibile.

Questo nuovo stabilimento segna una rivoluzione nella produzione automobilistica, integrando tecnologia all’avanguardia e un modello operativo sostenibile. La BMW iX3 non sarà solo un segno di questa trasformazione, ma rappresenterà anche una nuova era di veicoli elettrici e sostenibili, destinati a ridefinire gli standard del settore. Con Debrecen, BMW intende non solo incrementare la produzione di veicoli elettrici, ma farlo in modo responsabile e intelligente, riscrivendo le regole della produzione industriale per un futuro più verde.

