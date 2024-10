EICMA 2024: un piano per accessibilità e sostenibilità dell’evento

L’Esposizione Internazionale delle due ruote, meglio conosciuta come EICMA, si appresta a tornare a Milano quest’anno con un piano innovativo per ottimizzare l’accessibilità e la sostenibilità dell’evento. Grazie a una collaborazione senza precedenti con il Comune di Milano, ATM e Trenord, l’organizzazione ha messo in campo diverse azioni per migliorare l’esperienza dei visitatori e ridurre l’impatto sull’area metropolitana.

I numeri parlano chiaro: l’edizione numero 81 della kermesse meneghina si svolgerà dal 7 al 10 novembre presso Fiera Milano Rho, con un numero record di espositori e una superficie occupata di oltre 300mila metri quadri. Pietro Meda, presidente di EICMA, ha definito il piano per quest’anno come “senza precedenti nella storia recente dell’esposizione”, evidenziando l’importanza di una sinergia pubblico-privato per garantire il successo dell’evento.

Una delle principali novità è il raddoppio dei parcheggi auto, con 10mila posti gratuiti disponibili in dieci parcheggi di interscambio ATM nelle vicinanze delle principali linee di trasporto pubblico. Questa iniziativa mira a ridurre il traffico veicolare e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, contribuendo alla sostenibilità dell’evento.

Inoltre, è stata introdotta una tariffa speciale per i treni Trenord, denominata “Trenord 4 EICMA”, al prezzo di 13 euro, che include il viaggio di andata e ritorno da tutte le stazioni della Lombardia verso Rho Fiera Milano.

Infine, tra le altre novità dell’edizione 2024, si aggiunge anche il biglietto pomeridiano. Introdotto dall’organizzazione anche per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, è disponibile in un numero contingentato al prezzo di 14 euro per l’intero (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) e di 7 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione) per il ridotto (4-13 anni). Il biglietto pomeridiano sarà valido dalle 13.30 fino alla chiusura della manifestazione e si aggiunge naturalmente a quello intero valido per l’intera giornata espositiva.

Con queste iniziative, EICMA si prepara ad accogliere centinaia di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, offrendo loro un’esperienza di visita unica e sostenibile. L’appuntamento è dal 5 al 10 novembre, con diverse opportunità per partecipare all’esposizione e scoprire le ultime novità nel mondo delle due ruote. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale di EICMA.