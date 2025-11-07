EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Il marchio motociclistico cinese LETBE torna alla ribalta con una presenza che non passa inosservata. All’interno del Salone internazionale della moto di Milano, il brand presenta una serie di concept futuristici e tre nuove proposte della gamma “Mechanical Pets”: Velocity, Mecha e Flygon. Il tutto racchiuso in un messaggio chiaro e provocatorio: “Rompi gli schemi: non accontentarti mai.”

Più che una semplice esposizione, quella di LETBE è una dichiarazione di intenti. Il brand, parte del gruppo Haojin, uno dei dieci principali esportatori di motociclette in Cina, con 25 anni di esperienza e una capacità produttiva annuale di oltre un milione di unità, si presenta a EICMA con l’obiettivo di ridefinire il modo di concepire la moto. Tutti i modelli esposti, dai 125 cc ai 700 cc, sono omologati Euro 5+, a dimostrazione della volontà di LETBE di sfidare gli standard tecnici e qualitativi e di conquistare il mercato globale con design originali e un forte coinvolgimento emotivo.

Per troppo tempo i marchi cinesi sono stati etichettati come “alternative economiche”. LETBE vuole rompere questo stereotipo proponendo motociclette capaci di unire qualità costruttiva, tecnologia e personalità. L’obiettivo è chiaro: trasformare ogni modello in un compagno di viaggio emozionale, un vero e proprio “Animale da compagnia meccanico”.

Con un linguaggio visivo innovativo e una filosofia ispirata al concetto di “Mechanical Pet”, LETBE si propone come pioniere del motociclismo emozionale. Così come i “toy brand” di tendenza come Pop Mart hanno saputo valorizzare il potere del consumo affettivo, LETBE applica lo stesso principio al mondo delle due ruote. Ogni moto è progettata per essere un’estensione della personalità del pilota, fondendo stile, carattere e interazione. Non più un semplice mezzo di trasporto, ma un manifesto di individualità e libertà.

Il primo dei tre nuovi modelli, Velocity (125 cc/200 cc), è uno scooter a ruote alte pensato per la mobilità urbana moderna. Equipaggiato con motore a 4 valvole raffreddato a liquido, ABS a doppio canale, TCS, illuminazione full LED e avviamento keyless, offre un equilibrio perfetto tra stile, efficienza e comfort. Con un’altezza sella di 800 mm e pneumatici da 16″ e 14″, Velocity rappresenta la risposta ideale alle esigenze dei centauri urbani alla ricerca di una mobilità elegante e affidabile.

MECHA (125 cc/160 cc/200 cc) incarna invece la rivoluzione estetica e concettuale del marchio. Con un design ispirato al mondo dei mecha e della cultura cyberpunk, presenta linee affilate, gruppi ottici dinamici e un corpo modulare che richiama i robot pilotati tipici delle opere di fantascienza. Dotato di motori raffreddati a liquido, pinze Nissin, ABS Bosch e TCS, MECHA è un scooter avanguardistico, creato per chi ama la bellezza meccanica e l’innovazione tecnologica. L’intero sistema di accensione, chiusura e apertura del vano sella è totalmente elettronico, senza bisogno di chiavi fisiche.

Il terzo modello, Flygon (125 cc/200 cc/250 cc), si distingue per la sua versatilità e forza visiva. Con i fari a “occhio di libellula” e una posizione di guida comoda ma aggressiva, Flygon è pensato per adattarsi a diversi scenari di guida. Il telaio con ruota anteriore da 18” e posteriore da 14”, le forcelle rovesciate, l’ammortizzatore centrale e i sistemi CBS o ABS + TCS assicurano stabilità e controllo, sia in città sia nelle avventure outdoor. È un compagno dallo spirito libero, pronto a conquistare chi cerca emozioni autentiche su due ruote.

LETBE non si ferma qui. Nel 2026, il marchio prevede di ampliare ulteriormente la propria offerta con una off-road da 180 cc, una tourer ADV da 250 cc, uno scooter ricreativo da 400 cc e una cruiser da 500 cc. A EICMA 2025, inoltre, trovano spazio anche i concept Nomad, Punk, 180L, 282 e l’attesa all-tourer da 800 cc: modelli che rappresentano la prossima evoluzione della filosofia LETBE, tra design futuristico, funzionalità intelligenti e spirito giovane.

Il ritorno di LETBE a EICMA segna un punto di svolta nel panorama motociclistico cinese. Da semplice produttore a esportatore di cultura e identità, LETBE sta ridefinendo il concetto di moto “Made in China”. Con il motto “Rompi gli schemi: non accontentarti mai”, il marchio si rivolge ai giovani motociclisti europei che cercano stile, emozione e autenticità.