Motori

Elli lancia un servizio di ricarica all-inclusive per gli hotel e i loro ospiti

Con un nuovo progetto pilota avviato in Italia, Elli, il brand del Gruppo Volkswagen dedicato all’energia e alla ricarica, amplia il proprio ecosistema lanciando un’iniziativa pensata per il settore alberghiero. L’obiettivo è rendere la ricarica dei veicoli elettrici sempre più accessibile e comoda per gli ospiti delle strutture ricettive, offrendo un’esperienza integrata e senza complicazioni.

Il nuovo servizio di ricarica all-inclusive proposto da Elli è un pacchetto chiavi in mano che comprende tutto ciò di cui un hotel ha bisogno per introdurre la mobilità elettrica tra i propri servizi: wallbox, tariffe dedicate, tessera di ricarica e software gestionale. Questa soluzione consente di semplificare la gestione energetica e di offrire ai clienti un servizio moderno, in linea con la crescente attenzione alla sostenibilità.

Durante il soggiorno, gli ospiti avranno la possibilità di ricaricare il proprio veicolo sia presso la struttura sia sulla rete pubblica utilizzando la stessa tessera. Il vantaggio è duplice: da un lato, l’accesso a un’infrastruttura capillare e semplice da usare; dall’altro, benefici economici e di praticità, che migliorano l’esperienza complessiva di viaggio.

Il contesto europeo mostra chiaramente una tendenza in crescita. In Germania, secondo l’Associazione Tedesca degli Hotel (DEHOGA), circa la metà degli hotel dispone di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, e un terzo prevede di installarla nel corso dei prossimi mesi. L’Italia resta ancora indietro: solo il 2,8% dei punti di ricarica accessibili al pubblico si trova presso hotel, B&B o strutture ricettive, secondo i dati del Libro bianco sulla mobilità elettrica di Motus-E.

Questo divario rappresenta, però, una grande opportunità per il settore dell’ospitalità. L’interesse crescente dei viaggiatori verso soluzioni sostenibili e la diffusione dei veicoli elettrici rendono la disponibilità di punti di ricarica un fattore sempre più decisivo nella scelta dell’alloggio. Gli hotel che investiranno in questa direzione potranno posizionarsi come strutture moderne e attente all’ambiente, aumentando la propria attrattività verso clienti italiani e internazionali.

Con il suo progetto pilota, Elli punta a fornire una soluzione integrata, che non si limita alla sola installazione dell’infrastruttura ma include servizi digitali, gestione centralizzata e accesso alla rete di ricarica pubblica. Si tratta di un approccio che combina tecnologia, semplicità e sostenibilità, garantendo vantaggi concreti per le strutture e per gli utilizzatori finali.

In un mercato in rapida evoluzione, l’iniziativa di Elli mira quindi a colmare il gap tra domanda e offerta, contribuendo allo sviluppo della mobilità elettrica in Italia e rafforzando l’impegno del Gruppo Volkswagen nella transizione verso un futuro energetico più sostenibile.

