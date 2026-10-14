Elsinore, il film su Ian Charleson con Andrew Scott e Olivia Colman alla Festa del Cinema di Roma

Elsinore fa il suo debutto italiano alla 21° Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, portando sul grande schermo una storia intensa e reale di talento, passione e resilienza. Diretto da Simon Stone e scritto da Stephen Beresford, il film vede protagonista Andrew Scott nei panni di Ian Charleson, affiancato da un cast d'eccezione composto fra gli altri da Olivia Colman, Billie Piper, Johnny Flynn, Luke Thompson e David Dawson. Elsinore sarà nei cinema italiani dal 28 gennaio.

Reduce dal successo internazionale al Toronto International Film Festival, dove ha vinto l'International People's Choice Award, e film d'apertura del BFI London Film Festival, Elsinore arriva a Roma alla presenza del regista Simon Stone.

Elsinore racconta la storia vera, intensa e profondamente toccante di Ian Charleson, uno dei più grandi attori della sua generazione. Quando la vita lo mette di fronte a una grave malattia, Charleson si prepara ad affrontare una coraggiosa battaglia personale: interpretare Amleto al National Theatre di Londra, in quella che diventerà una delle sue interpretazioni più emozionanti. Sostenuto dalla famiglia e dagli amici più cari, trasforma la sua più grande sfida nel suo più grande trionfo, diventando fonte di ispirazione per chi gli sta accanto.

Andrew Scott, già acclamato dal pubblico internazionale, dà vita a una performance magistrale nei panni di Ian Charleson, conducendo lo spettatore nei momenti più difficili e significativi della carriera e della vita privata dell'attore scozzese. Il film si concentra non solo sulla preparazione per il ruolo di Amleto, ma anche sulla forza interiore e sul potere dell'arte di trasformare le esperienze personali in speranza e ispirazione collettiva.

Il film, prodotto da Andrea Occhipinti per Lucky Red e da Gabrielle Tana per Magnolia Mae Films insieme a Pete Shilaimon, Mickey Liddell, Stefano Massenzi e Carolyn Marks Blackwood, è una coproduzione internazionale che sottolinea il peso e la rilevanza della cultura europea e britannica. Nel cast anche Monica Dolan, Matthew Beard, Joe Locke, Georgie Glen, Sadie Soverall, Adeel Akhtar, Dickie Beau, Kadiff Kirwan, Juliet Stevenson e Peter Mullan.

Elsinore punta a offrire non solo un tributo alla grande figura di Charleson ma anche una riflessione sulla resilienza umana e sulla capacità dell'arte di cambiare le vite, rendendolo uno degli appuntamenti più attesi della stagione cinematografica italiana.