Don Joe riunisce tutte le generazioni del rap milanese per una serata storica all'Alcatraz

Il 22 novembre all'Alcatraz di Milano, Don Joe porta sul palco Ernia, 18k, Paky e altre icone della scena rap per un evento irripetibile e generazionale.

Il prossimo 22 novembre, l'Alcatraz di Milano ospiterà un evento destinato a entrare nella storia della cultura urban italiana: Don Joe, producer simbolo del rap nazionale, ha annunciato una line-up che unisce protagonisti di tutte le generazioni del genere.

Dopo aver già svelato i nomi di Ernia, 18k e Paky, Don Joe ha ora inserito tra gli ospiti Young Hash, Melons, RRARI DAL TACCO, Flaco G, Promessa e la Dogo Gang. Un cast concepito per abbattere ogni barriera generazionale e per fotografare l'evoluzione del rap italiano, riunendo in unica notte la vecchia guardia dell'hip hop, i fuoriclasse contemporanei e le promesse della scena trap.

L'obiettivo dell'evento è ambizioso: scrivere un nuovo capitolo per la città di Milano e per tutto il movimento urban nazionale. Alla guida, Don Joe conferma la reputazione di produttore visionario e fondatore, capace di plasmare sonorità e trend nel corso di oltre trent'anni, dal debutto negli anni '90 come beatmaker e MC nella scena underground fino ai sodalizi con artisti come Guè, Jake La Furia e Marracash.

Il racconto di una città prende forma un capitolo per volta, è il motto che accompagna la marcia d'avvicinamento a questa serata, pensata come punto di ritrovo e celebrazione trasversale delle molte anime che compongono la cosiddetta Storia di Milano.

La presenza della Dogo Gang e delle nuove leve testimonia la volontà di Don Joe di dare spazio sia alle radici che alle sfide future del rap, mostrando la sua attenzione costante ai giovani talenti e alle nuove tendenze. Tra i successi più recenti del producer spiccano collaborazioni con icone e rivelazioni della scena, tra cui Guè, Annalisa, Ernia, Emis Killa, RRARI DAL TACCO e Promessa.

L'appuntamento del 22 novembre non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria notte epocale per chi desidera vivere da vicino la storia e la vitalità della cultura urban milanese. I biglietti sono disponibili dal circuito ufficiale TicketOne.

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