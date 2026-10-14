Don Joe riunisce tutte le generazioni del rap milanese per una serata storica all'Alcatraz
Spettacolo

Don Joe riunisce tutte le generazioni del rap milanese per una serata storica all'Alcatraz

Il 22 novembre all'Alcatraz di Milano, Don Joe porta sul palco Ernia, 18k, Paky e altre icone della scena rap per un evento irripetibile e generazionale.

di Sergio Pastore
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Il prossimo 22 novembre, l'Alcatraz di Milano ospiterà un evento destinato a entrare nella storia della cultura urban italiana: Don Joe, producer simbolo del rap nazionale, ha annunciato una line-up che unisce protagonisti di tutte le generazioni del genere.

Dopo aver già svelato i nomi di Ernia, 18k e Paky, Don Joe ha ora inserito tra gli ospiti Young Hash, Melons, RRARI DAL TACCO, Flaco G, Promessa e la Dogo Gang. Un cast concepito per abbattere ogni barriera generazionale e per fotografare l'evoluzione del rap italiano, riunendo in unica notte la vecchia guardia dell'hip hop, i fuoriclasse contemporanei e le promesse della scena trap.

L'obiettivo dell'evento è ambizioso: scrivere un nuovo capitolo per la città di Milano e per tutto il movimento urban nazionale. Alla guida, Don Joe conferma la reputazione di produttore visionario e fondatore, capace di plasmare sonorità e trend nel corso di oltre trent'anni, dal debutto negli anni '90 come beatmaker e MC nella scena underground fino ai sodalizi con artisti come Guè, Jake La Furia e Marracash.

Il racconto di una città prende forma un capitolo per volta, è il motto che accompagna la marcia d'avvicinamento a questa serata, pensata come punto di ritrovo e celebrazione trasversale delle molte anime che compongono la cosiddetta Storia di Milano.

La presenza della Dogo Gang e delle nuove leve testimonia la volontà di Don Joe di dare spazio sia alle radici che alle sfide future del rap, mostrando la sua attenzione costante ai giovani talenti e alle nuove tendenze. Tra i successi più recenti del producer spiccano collaborazioni con icone e rivelazioni della scena, tra cui Guè, Annalisa, Ernia, Emis Killa, RRARI DAL TACCO e Promessa.

L'appuntamento del 22 novembre non sarà un semplice concerto, ma una vera e propria notte epocale per chi desidera vivere da vicino la storia e la vitalità della cultura urban milanese. I biglietti sono disponibili dal circuito ufficiale TicketOne.

L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

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