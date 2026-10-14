Mastella ospite da Berlinguer a È sempre Cartabianca: intervista e inchieste

Clemente Mastella si racconta a È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer, approfondimenti sul caso Garlasco e ospiti tra cui Gad Lerner e Francesco Verderami.

Sarà una puntata da non perdere quella di questa sera su Retequattro con È sempre Cartabianca. Bianca Berlinguer si prepara ad accogliere in studio Clemente Mastella, sindaco di Benevento, per un'intervista esclusiva dedicata alla sua lunga carriera politica e alla malattia che ha deciso di raccontare pubblicamente nei mesi scorsi. Quella di Mastella si preannuncia come una testimonianza intensa, capace di offrire spunti personali e riflessioni sul suo impegno nella vita pubblica.



La trasmissione affronta anche il delicato caso di Garlasco, tornando sui fatti che sconvolsero l'opinione pubblica nel 2007. Al centro dell'approfondimento, il lavoro dei RIS sui reperti raccolti più di quindici anni fa, con un focus particolare sugli esami svolti sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Oggi, con un nuovo indagato, Andrea Sempio, in procinto di rispondere alle accuse con ben cinque consulenze difensive, il caso continua a far discutere magistrati e opinione pubblica.



Spazio anche all'inchiesta sulla difficile situazione abitativa in Italia. Si parlerà di prezzi ormai alle stelle e della crescente difficoltà a trovare alloggi disponibili, uno dei temi più sensibili per molte famiglie italiane.



L'appuntamento si arricchisce con la presenza di ospiti illustri. In studio, interverranno anche Gad Lerner e Francesco Verderami, pronti a offrire il loro punto di vista e a contribuire al dibattito sui temi della serata.