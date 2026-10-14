Olivia Rodrigo conquista le classifiche con nuovo remix di Expectations insieme a Chappell Roan

Olivia Rodrigo torna a sorprendere il pubblico annunciando l'uscita del remix di "Expectations" in collaborazione con Chappell Roan, disponibile dal 15 ottobre. La cantante multiplatino, già vincitrice di tre GRAMMY Awards, rafforza il successo del suo terzo album "you seem pretty sad for a girl so in love", che ha esordito al primo posto della Billboard 200 con oltre 485.000 unità vendute nella prima settimana e si è imposto alla vetta delle classifiche di 17 paesi, Italia compresa.



Il nuovo remix, prodotto da Daniel Nigro, rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra Olivia Rodrigo e Chappell Roan, artista rivelazione degli ultimi anni e simbolo della scena pop queer internazionale. In contemporanea con il brano, verrà pubblicato anche il videoclip ufficiale diretto da Bardia Zeinali, con entrambe le star protagoniste.



L'album "you seem pretty sad for a girl so in love" conferma la crescita impressionante della cantautrice americana, grazie a risultati da record: oltre a dominare le classifiche mondiali, Olivia Rodrigo si conferma come una delle artiste più affermate della sua generazione, con 36 milioni di copie vendute globalmente e 14 nomination ai GRAMMY, inclusi i premi più prestigiosi per album e canzone dell'anno. Il successo dei precedenti lavori "SOUR" e "GUTS" aveva già consegnato a Rodrigo numerosi primati, come quello di essere la più giovane artista a esordire con tre brani al #1 della Hot 100.



Nel corso del 2026 Olivia Rodrigo ha anche organizzato Daisy Chain Fields, un festival musicale completamente al femminile che ha raccolto 20 milioni di dollari a favore di organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti di donne e ragazze, coinvolgendo artiste innovative come Chappell Roan. Quest'ultima, con la sua energia drag e le hit entrate nella top 5 della Billboard Hot 100, continua a distinguersi per l'attivismo a favore della comunità LGBTQ+ e la promozione del progetto no-profit The Midwest Princess Project.



Intanto, prosegue a gonfie vele il The Unraveled Tour di Rodrigo, già sold out in tutto il mondo e seguito da oltre un milione di fan. L'artista, premiata per tour e album da record, consolida il suo ruolo centrale nella musica internazionale moderna.



L'uscita del remix "Expectations" segna un nuovo capitolo nella collaborazione femminile nel pop, unendo due tra le voci più rilevanti del panorama musicale contemporaneo.