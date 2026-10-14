Chery Tiggo 8 CSH Super Hybrid: debutto in Italia da 37.800 euro con 7 posti

Chery presenta in Italia la Tiggo 8 CSH Super Hybrid, il SUV plug-in hybrid a sette posti pronto ad arrivare nelle concessionarie a novembre, segnando così il debutto del marchio nel mercato italiano. La vettura è disponibile in due allestimenti: Pure a 37.800 euro e Premium a 40.800 euro, prezzi chiavi in mano che includono IVA e messa su strada, mentre restano escluse IPT e contributo ambientale. Le prime consegne sono previste a partire da novembre.



La Tiggo 8 CSH Super Hybrid si distingue per il suo avanzato sistema ibrido Chery Super Hybrid a trazione anteriore. Il motore termico 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV lavora in sinergia con due motori elettrici integrati nella trasmissione DHT150: uno di trazione da 204 CV e uno da 136 CV che funge da generatore. La potenza combinata raggiunge i 279 CV con una coppia di 365 Nm, capace di garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi e una velocità massima di 180 km/h.



La batteria al litio-ferro-fosfato da 18,4 kWh assicura fino a 90 km di autonomia reale in modalità 100% elettrica nel ciclo WLTP (125 km in ambito urbano). L'autonomia totale dichiarata supera i 1.050 km grazie al serbatoio benzina da 60 litri. Il consumo ponderato si attesta su 2,5 l/100 km (54 g/km di CO 2 ); a batteria scarica sale a 6,0 l/100 km.



La ricarica è un altro punto di forza della Tiggo 8: accetta 6,6 kW in corrente alternata, permettendo una ricarica (10%-100%) in circa 3 ore e mezza, e fino a 40 kW in corrente continua, con possibilità di passare dal 30% all'80% della batteria in soli 20 minuti presso una colonnina rapida.



Il SUV vanta dimensioni generose con 4.725 mm di lunghezza e passo di 2.710 mm, offrendo sette posti reali in una configurazione 5+2 e un bagagliaio che va da 494 a 1.022 litri, oltre a una capacità di traino di 750 kg.



L'allestimento Pure comprende di serie: cerchi da 19 pollici, display centrale da 15,6 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, ricarica wireless da 50 W, telecamera a 540 gradi, climatizzatore bizona con filtro N95, sedili anteriori riscaldati, cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza dedicata a pedoni e ciclisti, monitoraggio angolo cieco, rilevamento stanchezza conducente e sistema di sicurezza per bambini a bordo.



La versione Premium aggiunge dotazioni come l'head-up display a realtà aumentata, tetto panoramico apribile, impianto audio a 12 altoparlanti, sedili anteriori ventilati con funzione massaggio, sedile del passeggero regolabile elettricamente con poggiagambe, sedili posteriori, volante e parabrezza riscaldabili, portellone elettrico e nove airbag.



La garanzia sulla Tiggo 8 CSH Super Hybrid copre 7 anni o 150.000 km (illimitata nei primi tre anni), mentre sulle componenti elettrificate si estende a 8 anni o 160.000 km.



I colori disponibili sono bianco White (di serie), mentre Black e Bamboo Gray metallizzate sono proposti a 700 euro; Basalt Matte Gray opaco è riservato al Premium e costa 1.200 euro. Gli interni Dark Brown sono disponibili sulla Premium a 500 euro.









