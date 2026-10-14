GialappaShow ritorna: Mago Forest e Gialappa's Band guidano l'ottava stagione su TV8

GialappaShow si prepara a tornare in prima serata dal 19 ottobre ogni lunedì alle 21.30 su TV8, Sky e in streaming su NOW, con una nuova edizione carica di novità.



Guidato dall'instancabile Mago Forest, confermato mattatore e padrone di casa, il celebre programma firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band giunge alla sua ottava edizione, promettendo ironia, nuovi personaggi e celebri parodie.



La vera sorpresa di quest'anno è la presenza, come co-conduttrice della puntata inaugurale, di Simona Ventura: un ritorno a casa, visto che la showgirl sale sul palco della Gialappa's Band a distanza di oltre trent'anni dalla prima collaborazione. Altra new entry di spicco è Max Angioni, protagonista in ruoli tutti da scoprire: dalla parodia dello psicologo, all'improbabile cantante reggaeton e persino nella fiction Ultimo Appuntamento.



Il cast comico si rinnova senza dimenticare i volti storici. Tra i confermati: Brenda Lodigiani con la sua nuova versione di Federica Sciarelli e una travolgente parodia di Serena Autieri. Attesa anche per il ritorno dei personaggi più amati, come Victoria Cabello e l'androide Ester Ascione. Ubaldo Pantani debutta nei panni di Chiofalo e Paolo Del Debbio, senza rinunciare all'immancabile Gineprio che dal successo della serie sbarca anche sui red carpet più importanti.



Gli sketch più attesi includono anche Giulia Vecchio, che promette nuove irresistibili parodie di Emma Marrone e Lorella Cuccarini, e il ritorno di Iva Zanicchi in versione satirica. Edoardo Ferrario riporta le sue startup improbabili e l'irriverente rubrica di Aldo Cazzullo.



Toni Bonji veste ancora la toga dell'Avvocato D'Ufficio, affiancato da testimoni pronti a peggiorare la situazione dei suoi clienti, e torna anche nelle vesti del regista turco Kaskai Annanzi. La comicità di Gigi e Ross si intreccia tra le imitazioni di Stefano De Martino e Roberto Saviano, mentre nella prima puntata il Gabbani di Ross incontrerà il vero cantautore.



Nuovi monologhi di Stefano Rapone nei panni del giornalista Arborio Corbellini, con le sue fiabe della buonanotte venate di umorismo nero, promettono ancora divertimento, così come Terzultimo, il personaggio inedito di Giovanni Vernia. Tornano infine Marcello Cesena e Simona Garbarino con le nuove avventure di Sensualità a Corte, e Maccio Capatonda con le sue inconfondibili Storie Male.



Non mancano le novità sul citofono: Alessandro Betti interpreta Ivan, dal carattere mite solo all'apparenza, in un cambio di passo voluto dalla produzione che sostituisce la più aggressiva Miriam. Spazio anche ad Amos, protagonista delle ironiche televendite.



Come consuetudine, i filmati commentati dalla Gialappa's Band metteranno alla berlina i fenomeni della TV e del web, mentre il capitolo musicale è affidato alle performance live dei Neri per Caso e alla direzione del Maestro Vittorio Cosma.



GialappaShow è un programma di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, scritto insieme a Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa e Laura Bernini, con la regia di Andrea Fantonelli.



Appuntamento dal 19 ottobre: l'umorismo dissacrante della Gialappa's Band è pronto ancora una volta a conquistare il pubblico del lunedì sera.