Paolo Jannacci torna con il nuovo album Scimmie Ovunque, feat e concerto a Roma

Paolo Jannacci pubblica Scimmie Ovunque, nuovo album di inediti con Elio e Stefano Massini. Concerto a Roma il 3 novembre. Spiccano ironia e critica sociale.

Venerdì 16 ottobre esce in vinile e digitale Scimmie Ovunque, il nuovo album di inediti di Paolo Jannacci, che segna il ritorno sulle scene del cantautore milanese con undici tracce all'insegna di ironia e poesia.

L'album, edito da Ala Bianca Records e distribuito da Warner/Fuga, unisce la tradizione trasmessa dal padre Enzo Jannacci a una produzione pop-cantautorale attuale. Con testi che alternano storie quotidiane e critica sociale a momenti più leggeri, Jannacci affronta tematiche come femminicidio, morti sul lavoro e politicamente corretto, senza rinunciare a racconti d'amore e a una sentita dedica al padre Enzo.

Tra le collaborazioni dell'album spiccano Elio, nel brano già in radio e digitale Politically Topless, e Stefano Massini che firma con Jannacci L'uomo nel lampo, presentata al Festival di Sanremo 2024. La tracklist comprende anche una cover di Due gelati di Enzo Jannacci e brani che esplorano le fragilità umane contrapponendo sarcasmo a struggimento.

Il racconto di Paolo Jannacci su questa nuova fase artistica si fa intimo e riflessivo: Per raggiungere un risultato puoi metterci tanto o poco tempo ma il succo è che ti devi sentire in armonia con le storie che racconti e come le racconti. Io ci ho messo sei anni per tornare ad abbracciare tutti con le mie storie e la mia musica - In Scimmie ovunque ogni scimmia rappresenta il mio riflesso e le mie debolezze di essere umano, ma spesso un racconto diventa catarsi e può essere uno stimolo per migliorarsi, specialmente per chi è più intelligente di me. Scimmie ovunque perché bisogna anche ridere, sorridere dei guai e prendersi in giro.

Paolo Jannacci presenterà il nuovo album dal vivo il 3 novembre nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma con lo spettacolo Jannacci Arrenditi! La città ascolta. La serata vedrà in scaletta per la prima volta i brani di Scimmie Ovunque insieme ai classici di Paolo Conte, Luigi Tenco, Enzo Jannacci e i monologhi scritti con Paolo Re. Lo accompagneranno la storica band composta da Stefano Bagnoli alla batteria, Marco Ricci al basso elettrico e Daniele Moretto alla tromba, flicorno e cori. L'inizio concerto è fissato per le 20.00 e i biglietti sono già disponibili.

Paolo Jannacci, nato a Milano nel 1972, è conosciuto per un percorso che spazia dal jazz alla canzone d'autore, dalla direzione d'orchestra alle colonne sonore per il cinema. Dopo il successo da cantautore nel 2019 con Canterò e le collaborazioni con artisti come J-Ax, Claudio Bisio, Michele Serra e Ornella Vanoni, ha confermato la propria maturità tra Festival di Sanremo, docufilm e pubblicazioni letterarie. Con Scimmie Ovunque firma un album dove la profondità dei temi si intreccia a un'ironia che invita ad accogliere le proprie imperfezioni.