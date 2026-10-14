Achille Lauro aprirà le Nitto ATP Finals 2026 con uno show spettacolare a Torino

Manca meno di un mese a uno degli appuntamenti sportivi e musicali più attesi dell'anno: le Nitto ATP Finals 2026 si accendono con il Grand Opening Show, che vedrà protagonista Achille Lauro giovedì 12 novembre all'Inalpi Arena di Torino. L'artista trasformerà, a partire dalle ore 21.00, il palazzetto in un grande palcoscenico inaugurale per celebrare l'inizio del torneo che raduna gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio.



Conosciuto per il suo stile innovativo e per aver ridefinito il concetto di pop star in Italia, Achille Lauro conferma la vocazione dell'evento a coniugare l'eccellenza sportiva con la grande musica e l'intrattenimento. Con centinaia di milioni di streaming e una carriera caratterizzata da una continua evoluzione artistica, Achille Lauro è oggi una delle personalità più influenti della musica italiana. Artista che, tra musica, moda e spettacolo, ha ridefinito completamente il concetto di pop star in Italia, ha costruito un immaginario unico e riconoscibile, superando i confini tra discipline e linguaggi. Dopo un 2026 costellato di concerti sold out e in vista del tour negli stadi del 2027, l'artista sarà il protagonista assoluto della serata inaugurale delle Nitto ATP Finals.



Il Grand Opening Show rappresenta un momento di incontro tra spettacolo, musica ed emozioni, segnando il via a una settimana di grande tennis internazionale. Un evento imperdibile per chi ama coniugare sport e intrattenimento di altissimo livello, in attesa di scoprire chi conquisterà il titolo tra i migliori atleti del circuito mondiale.