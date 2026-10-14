Le Iene torna su Italia 1: DNA scambiato in ospedale e la banda delle minicar a Roma

Nuovo appuntamento in prima serata su Italia 1 con Le Iene, il programma di approfondimento condotto da Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti di punta Paola Turci e Francesca Michielin.

Al centro della puntata, una delicata inchiesta sulla procreazione assistita presso l'Ospedale San Paolo di Napoli. Un caso sconvolgente viene ripercorso nel servizio di Riccardo Spagnoli con la collaborazione di Roberta Rei: una coppia, dopo aver scelto di utilizzare uno dei loro cinque embrioni congelati, si rende conto che la bambina nata dalla procedura di PMA non è biologicamente loro figlia. Il sospetto nasce quando il gruppo sanguigno della neonata risulta totalmente incompatibile con quello dei genitori. L'esame del DNA conferma la tragica verità. La redazione raccoglie inoltre le testimonianze di altre coppie che, da tempo, attendono di utilizzare i loro embrioni oggi bloccati.

Il servizio si sforza di far luce su quanto accaduto, coinvolgendo il direttore sanitario dell'ospedale San Paolo, l'ex primario ginecologo del reparto di procreazione assistita e i vertici dell'Asl Napoli 1 Centro per cercare di fare chiarezza e sbloccare la situazione.

Spazio poi al caso della cosiddetta banda della minicar che ha sconvolto Roma nelle ultime settimane. Identificati due minorenni, di 16 e 17 anni, ritenuti responsabili di aggressioni e violenze in città: tra le sette vittime compare anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici. Daniele Bonistalli e Riccardo Messa ricostruiscono lo scenario degli attacchi e la conseguente indagine delle forze dell'ordine.

La puntata propone inoltre un approfondimento su calamità naturali e fenomeni atmosferici estremi, sempre più frequenti anche in Italia, grazie al servizio di Matteo Viviani che analizza i recenti eventi che hanno causato gravi danni in diverse regioni della penisola.

Ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti, il programma continua a proporre servizi che raccontano la cronaca e l'attualità con inchieste esclusive e racconti d'impatto.