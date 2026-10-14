Risiko - Sfide di potere: Donald Trump protagonista della seconda puntata su Canale 5

Risiko - Sfide di potere torna su Canale 5 con una puntata dedicata a Donald Trump e alla strategia USA tra elezioni, geopolitica e narcotraffico.

Giovedì 15 ottobre in seconda serata Canale 5 propone una nuova puntata di Risiko - Sfide di potere condotto da Federico Rampini, pronta a esplorare le grandi sfide geostrategiche che coinvolgono l'America a pochi giorni dalle elezioni di midterm del 3 novembre.

Questa seconda puntata, intitolata Donald Trump e la Conquista dei Territori, racconta la strategia degli Stati Uniti nell'Emisfero Occidentale, dalla Groenlandia alla Terra del Fuoco. Si mettono in luce risorse naturali, influenza cinese, immigrati e narcotraffico, che diventano punti chiave per comprendere come le mosse geopolitiche ed economiche di Donald Trump possano avere ricadute sulle imminenti elezioni americane.

Federico Rampini ripercorre la storia dei rapporti di potere nel cosiddetto Cortile di Casa americano, dal Venezuela a Cuba, analizzando gli interessi in gioco e le possibili conseguenze politiche e sociali.

Il programma porterà lo spettatore nei luoghi simbolo di Washington DC, dalla Casa Bianca allo storico Hotel St. Regis, sede di incontri cruciali tra lobbisti, politici e spie. A New York, invece, verrà raccontata la storia dell'imperialismo americano con tappe significative come Governors Island e il Federal Hall, per arrivare alle strade multietniche del Queens dove il voto latino potrebbe risultare decisivo.

Non mancherà uno speciale approfondimento sul narcotraffico, tra cui l'intervista all'ufficiale della DEA Frank Tarentino sul contrasto internazionale alla criminalità, e un confronto dall'Italia con la giornalista cilena Patricia Mayorga, testimone dei drammatici fatti legati al golpe di Pinochet nel 1973.

Risiko - Sfide di potere è prodotto da Videonews e conferma anche in questo appuntamento la sua vocazione all'approfondimento e all'analisi delle grandi dinamiche globali che plasmano la politica mondiale.