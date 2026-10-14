Soap pubblica il nuovo album Sensible: emozioni autentiche in musica dal 6 novembre

Soap è pronta a svelare la sua parte più profonda e autentica con il nuovo album "Sensible", disponibile ovunque da venerdì 6 novembre in digitale e su CD. Dopo aver conquistato l'attenzione con i singoli "Cigarette" e "Sophie", l'artista classe 2005 torna con un progetto che mette al centro la sensibilità come chiave per leggere se stessi e il proprio tempo.

"Sensible nasce dal tentativo di filtrare quello che provo e metterlo nel contenitore corretto. Sono sempre stata una persona che sente molto e la musica, nel tempo, è diventata l'unico modo per non reprimere le emozioni, che siano positive o negative, e fare ordine nella mia testa. È un disco fatto di storie, nostalgia, paranoie e solitudine, tutte cose che credo accomunano la maggior parte di noi. Mi è piaciuto scriverlo un po' come fosse un diario. C'è dentro il contrasto tra la provincia dove sono cresciuta e Milano, una città con cui mi sono rapportata molto negli ultimi anni e in cui ho anche vissuto. Spesso mi ha fatto sentire stretta, ma la ringrazio perché mi ha dato ciò che mi serviva per trarne qualcosa di bello. Sensible è la fotografia di come ci si sente quando non si sa ancora bene come amarsi del tutto, ma ci si concede comunque di mostrare le proprie fragilità", racconta soap.



Sophie Ottone, in arte soap, rappresenta una voce unica nella scena italiana, capace di intrecciare nei propri brani italiano e francese, riflettendo le sue radici tra Italia e Algeria francofona. L'album "Sensible" si presenta come un diario aperto che esplora emozioni diverse, senza la necessità di semplificare o ridurre le esperienze a un'unica storia. Il disco è stato prodotto tra Italia e Francia ed è percorso da una precisa cifra stilistica: nostalgia, paranoie, solitudine e il contrasto tra la dimensione provinciale e la grande città.



La tracklist comprende nove tracce: Sophie, Cigarette, La Pioggia Cade, Paura, Soleil, Stesa Bianchissima, Ma Bébé, Buona Vita, Gran Finale. Ogni brano esplora tematiche come l'amore nelle sue sfumature più instabili e reali, la paura di non essere sufficienti, il bisogno di aprirsi agli altri e quello di proteggersi. Accanto ai sentimenti più universali trovano spazio anche dettagli personali: ossessioni quotidiane, ricordi, insicurezze che emergono con autenticità.



L'artista, ventunenne cresciuta a Latina dopo essere nata a Roma, fonde nei suoi testi anche la propria identità di genere e orientamento, trattandoli con naturalezza e spontaneità. La sua parabola artistica inizia nel 2022 con il debutto indipendente di "macchina argento" e si rafforza con l'ingresso in Pulp Entertainment e la pubblicazione di numerosi singoli che hanno conquistato attenzione, tra cui "domani forse", "via del corso" e "cuori in pista". Nel 2024, soap viene selezionata tra i 20 artisti italiani VEVO Newcomers e tra i CBCR di Rockit, apre il Miami Festival e partecipa a Sanremo Giovani con il brano "Buona Vita". La canzone "macchina argento" viene inoltre scelta per la colonna sonora di "Prisma 2" su Amazon Prime Video, mentre altri singoli come "Amélie" e "Occhi Viola (seule)" segnano le tappe di un percorso in continua crescita.



Sensible riflette la necessità di accettare le proprie fragilità senza timori e si pone come spazio sicuro in cui anche le emozioni più difficili trovano una voce onesta e condivisibile. Con il pre-order già disponibile e la possibilità di ascoltare l'album sia in digitale sia in formato fisico, soap conferma la sua posizione come una delle artiste più originali e promettenti della scena pop italiana contemporanea.