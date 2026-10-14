Sylvanian Families accende la magia della Milky Way a Lucca Comics & Games 2026

Sylvanian Families, la storica linea di giocattoli e collezionabili Epoch amata da generazioni, torna a Lucca Comics & Games 2026 con una nuova avventura all'insegna della magia e del collezionismo. Dal 28 ottobre al 1 novembre, il Padiglione Collectibles nel Giardino degli Osservanti si trasformerà in una vera e propria galassia ispirata al tema inedito Milky Way, dove grandi e piccoli potranno immergersi in un'atmosfera da sogno popolata dagli iconici animaletti in miniatura.



In questa edizione ci saranno oltre 50 articoli esclusivi e attività create appositamente per i fan, con spazi interattivi in cui scattare foto ricordo con la mascotte ufficiale e arricchire la propria collezione con pezzi unici. Gli allestimenti vedranno protagonista un cielo stellato che farà da sfondo agli amati personaggi Sylvanian Families, offrendo sorprese ed emozioni per l'enorme community di appassionati e collezionisti.



Non mancherà la Lucky Draw of Surprises, la ruota della fortuna che a ogni giro regalerà adesivi, cartoline e accessori firmati. Partecipare sarà semplice: basterà pubblicare un selfie con l'hashtag #LuccaSylvanianFamilies26 per avere un giro gratuito, oppure tentare la fortuna con gli acquisti, con promozioni speciali che permetteranno fino a tre tentativi per chi spende di più allo stand.



Il 30 ottobre, a partire dalle 14.00, ci sarà un incontro speciale con Emanuela Pacotto, amatissima voce del doppiaggio italiano. L'attrice, che interpreta Freya nella serie animata Sylvanian Families trasmessa su Frisbee, Discovery+ e YouTube, incontrerà i fan per un emozionante meet & greet tra foto, autografi e racconti. La straordinaria interprete dà voce alla dolce protagonista Freya nella serie animata di Sylvanian Families ed è pronta ad accogliere grandi e piccini per scattare foto, firmare autografi e condividere la magia di un universo capace di emozionare e far sognare a qualsiasi età.



L'universo Sylvanian Families conferma ancora una volta il suo stile inconfondibile, promuovendo valori come amicizia, famiglia e gioco creativo. Anche quest'anno la magia del collezionismo, grazie a esperienze immersive e nuove sorprese, è pronta a conquistare visitatori di ogni età a Lucca Comics & Games 2026.