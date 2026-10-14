Dedde porta il suo nuovo album Viso Pulito in concerto a Torino nel 2027

Dedde, il giovane rapper torinese che sta rivoluzionando la narrazione della città attraverso le sue canzoni, annuncia uno speciale appuntamento live: il 13 gennaio 2027 salirà sul palco dell'Hiroshima Mon Amour a Torino, la città dove tutto è iniziato e che ancora oggi resta al centro della sua cifra artistica.

L'evento sarà un'occasione unica per ascoltare dal vivo le tracce di Viso Pulito, il nuovo album in uscita il 16 ottobre per Island Records/Universal Music Italy, nonché per ripercorrere le tappe fondamentali di un percorso che, partito dalla periferia, è arrivato al grande pubblico. Dedde torna così a celebrare la sua città e la fanbase nata proprio tra le sue strade che lo ha accompagnato fino alla firma per una delle maggiori etichette discografiche nazionali.

Viso Pulito rappresenta il terzo e ultimo atto della trilogia inaugurata da "Randagi 24.7" e proseguita con "Torino Sanguina". Se nei primi due progetti Dedde raccontava persone, luoghi e realtà popolari della Torino meno convenzionale, ora sposta l'attenzione su di sé, utilizzando il proprio vissuto come trampolino per guardare al futuro. Sul palco, le nuove tracce si alterneranno ai brani che hanno segnato la sua crescita personale e artistica, in una serata che si preannuncia carica di emozioni.

Il disco vede la partecipazione di amici e colleghi come LILCR, Diss Gacha, Don Pero e Scaccia, a testimoniare una scena musicale giovane e vivace, fatta di identità e sound diversi che si incontrano e si contaminano. Tra i brani in scaletta, spiccano collaborazioni consolidate e pezzi già molto apprezzati: "giovani e svegli #147" feat. LILCR supera i 6 milioni di stream, mentre "a me piace #249" feat. LILCR conta oltre 7 milioni di ascolti.

Nel nuovo lavoro, Dedde apre un nuovo capitolo del proprio percorso, portando avanti un racconto personale che affonda le radici nella realtà da cui proviene e nella voglia di conquistare nuovi traguardi. Un percorso in continua evoluzione, che il 13 gennaio 2027 arriverà sul palco dell'Hiroshima Mon Amour di Torino.

Nato nel 2002 e cresciuto tra le vie di Grugliasco, Dedde si è distinto grazie a una scrittura schietta e priva di filtri, dando voce a chi vive fuori dal centro e spesso lontano dalle narrazioni mainstream. Proprio questa autenticità, unita a una forte determinazione e a una capacità unica di raccontare Torino tra quartieri popolari, campi rom e piazze, ha trasformato Dedde in un punto di riferimento per molti giovani.

I biglietti per il live sono già disponibili. A pochi giorni dall'uscita di Viso Pulito, si prepara quindi una celebrazione che promette di chiudere un cerchio e al tempo stesso di aprire nuovi scenari nella carriera di uno degli artisti più interessanti della scena urbana italiana.