Musicante Awards 2026: le finali live e l'omaggio a Pino Daniele il 5 e 7 novembre

Le finali della seconda edizione dei Musicante Awards - Premio Pino Daniele andranno in diretta su Rai Radio 2 e Rai Play il 5 e 7 novembre da Roma.

Le serate finali della seconda edizione dei Musicante Awards - Premio Pino Daniele andranno in onda in diretta il 5 e il 7 novembre alle 21.00 su Rai Radio 2, in streaming su Rai Play e sul canale 202 del digitale terrestre dagli studi Rai di via Asiago a Roma.

Il progetto, ideato dalla Fondazione Pino Daniele, è nato per scoprire e valorizzare giovani interpreti, autori, compositori e strumentisti capaci di esprimere un'identità musicale e una visione artistica originale. Grazie al Campus Musicante, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e i suoi docenti Pop Rock, i finalisti hanno potuto preparare esibizioni live create appositamente per l'evento.

Il 5 novembre sarà protagonista Destinazione Musicante - In viaggio con Pino Daniele, la serata di selezione finale dei giovani artisti BERLINA, Chiara Tegas, Fancy, Ilaria, Lauryyn, Lorr, Martina Ravetta e Morena Chiara. Al termine verranno svelati i nomi che entreranno ufficialmente nel cast dei Musicanti. Durante la stessa serata si esibiranno anche gli artisti già selezionati: Andrea Radice, Arabella Rustico, Casadilego, Groove at Home, Pierdavide Carone, Roberta Gentile e Vincenzo Viscardi, invitati dalla Fondazione per il loro percorso coerente con i valori del Premio.

Il 7 novembre è prevista la finale Musicante - In viaggio con Pino Daniele, con la consegna dei riconoscimenti Musicante Awards e del MUSICANTE AWARD - Premio Pino Daniele, che attribuirà anche un contributo economico a sostegno dello sviluppo artistico del vincitore. Entrambe le serate prevedono più di 50 giovani musicisti dal vivo, con la possibilità per gli artisti di incontrare rappresentanti dell'industria discografica e avviare future collaborazioni professionali.

L'edizione 2026 gode per il secondo anno del patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca, come iniziativa di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, con il sostegno di SIAE e la collaborazione di NUOVO IMAIE.

L'evento sancisce l'impegno costante della Fondazione Pino Daniele nel promuovere nuove voci e talenti, rendendo omaggio allo spirito innovativo e all'eredità musicale dell'artista partenopeo.