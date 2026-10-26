Yamaha presenta una gamma 2027 completamente rinnovata con nuovi colori iconici

Yamaha lancia la gamma moto e scooter 2027 con nuove colorazioni e grafiche, valorizzando la storia e l'identità dei modelli. Scopri tutte le novità.

Yamaha si prepara ad affrontare il 2027 puntando su design, identità e innovazione, nel segno di una tradizione motociclistica iniziata nel 1955. Un percorso costruito attraverso modelli diventati punti di riferimento, evoluzioni tecnologiche e una filosofia che mette al centro il rapporto tra pilota e moto. Il concetto di KANDO, espressione della capacità di suscitare emozioni e soddisfazione attraverso prodotti di qualità, continua a rappresentare uno dei pilastri del marchio giapponese.

Per il nuovo anno, la strategia si traduce soprattutto in un rinnovamento estetico che coinvolge numerose famiglie della gamma, dalle Adventure alle Sport Touring, passando per le Sport Heritage, le Hyper Naked, le Supersport e gli scooter. Nuove colorazioni, grafiche inedite e richiami alla storia sportiva del marchio caratterizzano gli aggiornamenti, mantenendo riconoscibile il DNA di ciascun modello.

Nel segmento Adventure, la protagonista è la Ténéré 700, che conserva l'iconica colorazione Icon Blue, accompagnata da grafiche rinnovate e dalla nuova livrea Crystal Graphite. La versione ribassata segue lo stesso aggiornamento estetico. La Ténéré 700 Rally, invece, rende omaggio alla tradizione agonistica Yamaha con la nuova Heritage White, una colorazione che richiama l'eredità del marchio nel mondo dei rally. Restano centrali le caratteristiche che hanno contribuito al successo della famiglia Ténéré, tra cui le sospensioni pensate per affrontare percorsi impegnativi e le tecnologie di controllo elettronico.

Novità anche per la famiglia TRACER 9, che nel 2027 introduce una gamma di colori aggiornata. Le versioni TRACER 9 e TRACER 9 Y-AMT adottano la nuova livrea Power Blue, mentre Midnight Black riceve grafiche riviste. Per le TRACER 9 GT e TRACER 9 GT Y-AMT arrivano Ceramic Grey e Tech Black, quest'ultima con grafiche aggiornate. Al vertice della famiglia, la TRACER 9 GT+ si distingue per due nuove colorazioni: Galaxy Blue e Performance Silver. Un rinnovamento che valorizza l'identità delle Sport Touring Yamaha, progettate per combinare comfort, maneggevolezza e versatilità nei viaggi di lunga percorrenza.

La tradizione incontra la modernità nella gamma Sport Heritage, dove le nuove livree rafforzano il legame tra passato e presente. La XSR900 GP amplia la propria offerta con Legend Blue, ispirata al pilota francese Christian Sarron, che si affianca alla già disponibile Legend Yellow. La XSR900, invece, introduce la nuova Neon White, una colorazione che richiama la storia delle sportive Yamaha degli anni Novanta, in particolare la YZF-750R. Rimane disponibile anche la Midnight Black. Entrambi i modelli continuano a combinare uno stile ispirato alle moto del passato con soluzioni tecniche moderne.

Anche la famiglia Hyper Naked si prepara al 2027 con un'evoluzione del proprio linguaggio stilistico. La MT-125 riceve un design aggiornato, caratterizzato da linee più aggressive e in sintonia con l'identità delle sorelle MT-07 e MT-09. La gamma MT introduce inoltre la nuova colorazione Redline, destinata ai diversi modelli. Fa eccezione la MT-09 SP, che beneficia di grafiche aggiornate per la livrea sportiva Icon Performance.

Sul fronte delle sportive, Yamaha conferma per il 2027 la famiglia Supersport composta da R1 RACE, R9, R7, R3 e R125. Una gamma che raccoglie l'eredità delle competizioni e si rivolge a motociclisti con esigenze differenti, accomunati dalla ricerca di prestazioni e coinvolgimento nella guida.

Gli aggiornamenti interessano anche gli scooter. La famiglia MAX introduce la nuova colorazione Avio Blue, che amplia le possibilità di scelta per i modelli Sport Scooter del marchio. Crystal Graphite, invece, caratterizza le gamme Tech MAX e Tech MAX+ di XMAX e NMAX. Per il 2027, l'NMAX 125 Tech MAX in Crystal Graphite si distingue inoltre per i cerchi in bronzo, un dettaglio che contribuisce a valorizzarne l'aspetto premium.

Il rinnovamento della gamma Yamaha 2027 punta dunque a valorizzare modelli e famiglie attraverso interventi mirati, senza stravolgerne l'identità. Le nuove colorazioni celebrano la storia del marchio e aggiornano l'immagine delle sue moto e dei suoi scooter, accompagnando l'evoluzione di una proposta che spazia dall'avventura al turismo, dalle sportive alle naked, fino alla mobilità urbana.