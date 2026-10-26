Geolier domina le classifiche con Tutto è Possibile - Atto II e annuncia nuovi live

Geolier conquista nuovamente la scena musicale italiana con il nuovo album Tutto è Possibile - Atto II, raggiungendo la vetta della Top Album FIMI/NIQ e le prime quattro posizioni della Top Singoli a una settimana dall'uscita. Il successo arriva dopo un debutto esplosivo sulle principali piattaforme digitali: nelle prime 24 ore, 18 brani si sono posizionati nella Top 50 Italia di Spotify e 29 nella Top 200. L'album ha toccato anche il primo posto tra gli album più ascoltati su Amazon Music, mentre tutti e nove i brani hanno dominato la Top 100 Italia di Apple Music.



Sul fronte YouTube, i brani Non sei più tu feat. Lazza, Emanuele e Andrea feat. Shiva e Leggenda si sono imposti ai primi tre posti tra i brani in tendenza. Il progetto discografico conferma la capacità di Geolier di raccontare ambizione e attaccamento alle proprie radici, attraverso un percorso che unisce introspezione, collaborazioni di peso e sonorità urbane. Dalla determinazione di Leggenda al racconto personale di Per Emanuele, passando per Winner e featuring con Lazza, Achille Lauro e Shiva, il disco offre uno spaccato autentico delle sfumature artistiche di Emanuele, esaltando tematiche di crescita personale e appartenenza.



Perché arrivare in cima non significa dimenticare da dove si è partiti. Significa portarsi dietro le persone, le esperienze e il pubblico che ha creduto nel percorso fin dall'inizio. È anche in questo legame che si riconosce la forza dell'artista napoletano: nella capacità di trasformare la propria storia in un racconto condiviso, senza rinunciare alla propria identità.



Il nuovo lavoro si inserisce in un momento centrale della carriera dell'artista, che dopo aver radunato oltre 300.000 persone negli stadi la scorsa estate, guarda ora a una nuova stagione live. A maggio 2027, Geolier porterà il suo progetto anche fuori dall'Italia con quattro concerti tra Germania e Svizzera.



Il calendario delle tappe internazionali prevede Essen (21 maggio), Frankfurt (22 maggio), Ludwigsburg (23 maggio) e Zurich (24 maggio). Il mese successivo, Napoli diventerà di nuovo il cuore pulsante del suo universo musicale grazie all'iniziativa Napoli è casa tua: Geolier si esibirà per sei date consecutive completamente sold out allo Stadio Diego Armando Maradona, confermando un legame fortissimo con il pubblico locale e nazionale.



Con 103 dischi di platino e 50 d'oro, Geolier si conferma uno dei fenomeni musicali più solidi ed eclatanti della musica italiana contemporanea. In pochi anni, è diventato un punto di riferimento per l'urban nazionale, capace di imporsi in classifica e dal vivo con numerosi sold out e primati personali.



Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l'Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l'urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 103 dischi di platino e 50 dischi d'oro. Un successo inarrestabile dietro l'altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare sold out, continua a riscrivere primati.



La tracklist di Tutto è Possibile - Atto II comprende: Per Emanuele, Leggenda, Non sei più tu feat. Lazza, Winner, Per noi feat. Achille Lauro, Rione di domenica, Emanuele e Andrea feat. Shiva, Autorità, Aspettando il miracolo. Il successo crescente del rapper partenopeo dimostra come sia possibile costruire una carriera solida, senza mai perdere il legame con le proprie origini, alimentando un racconto generazionale che si fa sentire forte nelle classifiche e nelle arene piene.