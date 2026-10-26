Mazda celebra Halloween con vernice metallizzata gratis e minitasso su CX-30 e CX-5

Mazda lancia una promozione Halloween: vernice metallizzata omaggio su tutta la gamma e minitasso 2,99% su CX-30 e CX-5. Offerte valide fino al 7 novembre 2026.

Mazda celebra Halloween con una promozione che mette al centro uno degli elementi distintivi del suo linguaggio stilistico: il colore. Fino al 7 novembre 2026, la vernice metallizzata è offerta in omaggio su tutta la gamma, compresa l'esclusiva tinta Soul Red Crystal, con un vantaggio economico che può raggiungere i 1.650 euro.

L'iniziativa valorizza la filosofia Kodo Design – Soul of Motion, attraverso cui la Casa giapponese interpreta il rapporto tra luce, colore e movimento. Le superfici della carrozzeria sono progettate per esaltare i riflessi e dare profondità alle forme, trasformando la verniciatura in un elemento essenziale dell'identità di ogni modello. La promozione permette così di personalizzare la propria vettura senza rinunciare alla cura estetica che caratterizza il marchio.

L'offerta si aggiunge alle promozioni già attive e sarà valida per le vetture immatricolate entro il 31 dicembre 2026. Accanto al vantaggio dedicato alla vernice, Mazda propone condizioni commerciali specifiche per CX-30 2027 e CX-5, entrambe disponibili con la formula Mazda Advantage e un tasso promozionale del 2,99%.

Mazda CX-30 2027 è proposta a partire da 24.950 euro, con vantaggi complessivi fino a 3.900 euro. Il crossover ibrido giapponese può essere acquistato con Mazda Advantage a partire da 159 euro al mese, con minitasso al 2,99% e vernice metallizzata in omaggio. Una proposta che abbina design distintivo, tecnologia e piacere di guida, mantenendo al centro versatilità e agilità nell'utilizzo quotidiano.

Per chi cerca più spazio e comfort, Mazda CX-5 Centre Line beneficia invece di vantaggi fino a 3.500 euro. La formula Mazda Advantage prevede rate a partire da 259 euro al mese, con tasso al 2,99% e vernice metallizzata inclusa senza costi aggiuntivi. Il SUV combina qualità costruttiva, abitabilità e attenzione ai dettagli, secondo i tratti distintivi del marchio.

Con questa campagna, Mazda trasforma il colore in un'opportunità per valorizzare la propria auto, offrendo un vantaggio concreto a chi desidera una vettura capace di distinguersi anche attraverso le finiture. Un'occasione per scegliere la propria Mazda e renderla ancora più personale, approfittando delle condizioni promozionali disponibili fino al 7 novembre.