Serena Autieri rende omaggio a Raffaella Carrà con un tributo sinfonico

Un viaggio musicale emozionante che celebra la straordinaria carriera e l'eredità di Raffaella Carrà arriva nei teatri italiani. Stasera all'Auditorium Gervasio di Matera Serena Autieri, accompagnata dall'Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, propone una raffinata rilettura sinfonica delle canzoni che hanno segnato intere generazioni e la storia dello spettacolo italiano.

L'evento proseguirà in Sicilia con una doppia tappa il 10 e 11 febbraio al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, dove Autieri, insieme all'Orchestra del teatro e sempre sotto la guida di Roberto Molinelli, continuerà a ripercorrere la musica e i valori incarnati da Carrà. Dopo il successo registrato nei teatri di Foggia e Bari, lo spettacolo continua a conquistare il pubblico fondendo l'energia del pop con la potenza evocativa dell'orchestra.

Gli arrangiamenti di Molinelli, versatile compositore e direttore d'orchestra attivo da oltre vent'anni a livello nazionale e internazionale, donano una veste nuova ai brani più celebri, dal ritmo travolgente alle melodie che raccontano di libertà, ironia e forza femminile. La voce intensa e brillante di Serena Autieri restituisce la vitalità delle canzoni in un percorso che va oltre l'omaggio musicale, diventando narrazione della personalità e dei valori di una delle icone senza tempo dello spettacolo italiano.

Portare il repertorio di Raffaella Carrà in una dimensione sinfonica è stata una sfida entusiasmante e un grande atto d'amore - afferma il Maestro Molinelli. Da arrangiatore ho cercato di valorizzare la forza, l'ironia e la vitalità delle sue canzoni, preservandone l'immediatezza. L'orchestra diventa parte integrante del racconto, aggiungendo nuovi colori a melodie entrate nella memoria collettiva. La voce e la sensibilità di Serena Autieri sono state fondamentali in questo percorso. Serena interpreta queste canzoni con personalità, eleganza e libertà, rendendo vivo il mondo di Raffaella. La Carrà è stata una figura profondamente moderna, capace di parlare di libertà, emancipazione, gioia e autenticità. Dietro l'apparente leggerezza, il suo linguaggio ha lasciato un segno profondo nella cultura e nel costume italiano. Abbiamo così costruito uno spettacolo raffinato, emozionante e festoso, in cui il linguaggio sinfonico incontra la sua energia.

Il tributo sinfonico curato da Molinelli intreccia orchestrazioni brillanti con la voce elegante di Autieri, dando nuova luce a un repertorio che vive ancora oggi con incredibile attualità. Oltre alla straordinaria esperienza maturata in ambito orchestrale, il Maestro Molinelli vanta collaborazioni con importanti artisti della scena italiana e internazionale e una costante presenza in grandi eventi, come il Festival di Sanremo.

Un'occasione unica per riscoprire la magia delle canzoni di Raffaella Carrà attraverso interpretazioni intense, arrangiamenti d'autore e tanta passione, offrendo al pubblico un'esperienza dal forte impatto emotivo dove la musica diventa protagonista di una festa che celebra cultura, emancipazione e indimenticabile vitalità.